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14 мая 2020, четверг, 07:00 481
Медицина 2020-05-14T08:30:02+03:00
Українські Новини
Минздрав намерен утвердить национальные стандарты медпомощи в 2020

Минздрав намерен утвердить национальные стандарты медпомощи в 2020

Валерия Драгомирова
Минздрав, Максим Степанов, Стандарты медицины
Медицина. Фото: pexels
Медицина. Фото: pexels

Министерство здравоохранения намерено утвердить национальные стандарты медицинской помощи в 2020 году.

Об этом министр эдравоохранения Максим Степанов сообщил в интервью Українським Новинам.

"В течение 2020 года нам обязательно нужно утвердить национальные стандарты оказания медицинской помощи, которые должны основываться на национальных протоколах лечения. Почему мы должны лечиться по каким-то непонятно кем переведенным протоколам? Они должны быть адаптированы под украинские реалии", - сказал министр.

Он также добавил, что отсутствие стандартов оказания медицинских услуг не позволяет оценить качество этой помощи, а соответственно защитить права пациентов.

Степанов подчеркнул, что речь не идет об отказе от медреформы или ее сворачивании, а лишь о более тщательной подготовке к ее внедрению.

"Под угрозой увольнения оказались около 50 тыс. медицинских работников. Мне кажется, что это ненормальный путь реформ. Это произошло в связи с полной неподготовленностью к внедрению второго этапа реформы", - сказал министр.

Он добавил, что в доработке нуждаются и ранее утвержденные тарифы на стоимость медуслуг, которые поставили ряд больниц под угрозу закрытия

Степанов привел в пример тарифы на роды, в которых нет разделения в зависимости от вида услуги – физиологические рода, роды с осложнениями, патологические роды.

И этот тариф поставил в тяжелые финансовые условия специализированные перенатальные центры, которые специализируются именно на случаях с осложнениями.

Как сообщали Українськi Новини, Как сообщали Українськi Новини, 6 мая во время заседания правительства премьер-министр Денис Шмыгаль заверил в продолжении медреформы.


Ранее президент Владимир Зеленский призвал Степанова, его заместителя - главного государственного санитарного врача Виктора Ляшко и председателя комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаила Радуцкого (фракция "Слуга народа") немедленно предложить пути исправления ошибок медицинской реформы.

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