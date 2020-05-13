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13 мая 2020, среда, 13:22 441
Экономика 2020-05-13T13:45:18+03:00
Українські Новини
Союз украинских предпринимателей просит правительство урегулировать цены на электроэнергию

Союз украинских предпринимателей просит правительство урегулировать цены на электроэнергию

Григорий Яковенко
Электроэнергия, Цена на электроэнергию, Союз украинских предпринимателей
Электроэнергия Фото: Realist.online
Электроэнергия Фото: Realist.online

Союз украинских предпринимателей просит Кабинет Министров не допустить остановку энергоблоков атомных электростанций (АЭС) и урегулировать ситуацию с ценообразованием на рынке электроэнергии.

Об этом говорится в сообщении союза, передают Українські Новини.

Согласно ему, 97 депутатов Верховной Рады обратилось к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой принять меры касательно недопущения снижения доли АЭС в генерации электроэнергии и пересмотреть прогнозный баланс объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины.

"В письме к премьеру народные депутаты отмечают, что "средневзвешенная цена электроэнергии, которая была реализована на рынке "на сутки вперед" (в мае), выросла на 13% по сравнению с апрелем 2020 года", что увеличило финансовую нагрузку на реальный сектор экономики. Понятно, что в связи со снижением доли атомных электростанций дополнительные возможности на рынке электроэнергии получат угольные и солнечные электростанции, которые поставляют энергию по более высоким тарифам. Таким образом, стоимость энергоресурсов для промышленности будет и дальше расти, что, безусловно, отразится на цене товаров, которые производят украинские предприниматели", - отмечается в сообщении.

Кроме того, депутаты считают, что ограничение работы АЭС могут привести к веерным отключениям, что повлечет угрозу остановок производства и значительные убытки.

В свою очередь Союз предпринимателей заявляет о недопустимости действий, которые ведут к увеличению стоимости электроэнергии для промышленных потребителей в условиях пандемии коронавируса.

"Мы решительно поддерживаем заявление народных депутатов Украины относительно недопущения масштабной остановки АЭС и призываем правительство Украины немедленно урегулировать ситуацию с нерыночными подходами относительно ценообразования электроэнергии", - подытожено в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, цена на электроэнергию в Украине снизилась, но она все еще выше, чем в Европе.

Также Шмыгаль пообещал не поднимать тарифы на электроэнергию в 2020 году.

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