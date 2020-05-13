Союз украинских предпринимателей просит правительство урегулировать цены на электроэнергию

Союз украинских предпринимателей просит Кабинет Министров не допустить остановку энергоблоков атомных электростанций (АЭС) и урегулировать ситуацию с ценообразованием на рынке электроэнергии.

Об этом говорится в сообщении союза, передают Українські Новини.

Согласно ему, 97 депутатов Верховной Рады обратилось к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой принять меры касательно недопущения снижения доли АЭС в генерации электроэнергии и пересмотреть прогнозный баланс объединенной энергосистемы (ОЭС) Украины.

"В письме к премьеру народные депутаты отмечают, что "средневзвешенная цена электроэнергии, которая была реализована на рынке "на сутки вперед" (в мае), выросла на 13% по сравнению с апрелем 2020 года", что увеличило финансовую нагрузку на реальный сектор экономики. Понятно, что в связи со снижением доли атомных электростанций дополнительные возможности на рынке электроэнергии получат угольные и солнечные электростанции, которые поставляют энергию по более высоким тарифам. Таким образом, стоимость энергоресурсов для промышленности будет и дальше расти, что, безусловно, отразится на цене товаров, которые производят украинские предприниматели", - отмечается в сообщении.

Кроме того, депутаты считают, что ограничение работы АЭС могут привести к веерным отключениям, что повлечет угрозу остановок производства и значительные убытки.

В свою очередь Союз предпринимателей заявляет о недопустимости действий, которые ведут к увеличению стоимости электроэнергии для промышленных потребителей в условиях пандемии коронавируса.

"Мы решительно поддерживаем заявление народных депутатов Украины относительно недопущения масштабной остановки АЭС и призываем правительство Украины немедленно урегулировать ситуацию с нерыночными подходами относительно ценообразования электроэнергии", - подытожено в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, цена на электроэнергию в Украине снизилась, но она все еще выше, чем в Европе.

Также Шмыгаль пообещал не поднимать тарифы на электроэнергию в 2020 году.