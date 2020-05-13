В Киеве с послаблением карантина начали отключать горячую воду из-за гидравлических испытаний

В Киеве с послаблением карантина начались гидравлические испытания сетей. Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время брифинга сегодня, 13 мая.

Так, Кличко сообщил, что горячую воду отключают для проведения технологических испытаний.

"Это необходимо для подготовки теплосетей к следующему отопительному сезону. - Чтобы войти в него без аварий и вовремя. Это не просто прихоть города. Мы, как и другие украинские города, руководствуемся нормативными актами правительства, профильного министерства. И не проводить испытаний не имеем права", - отметил Виталий Кличко.

Он также подчеркнул, что работники коммунального предприятия "Киевтеплоэнерго" максимально оперативно и качественно будут выполнять все необходимые работы.

Как сообщали Українські Новини, в карантин долги киевлян за коммуналку стремительно растут и достигли почти 6 млрд гривен.

Также коммнунальное предприятие "Киевводоканал" заявляет, что недоплата за услуги водоснабжения в Киеве составляет 25%.