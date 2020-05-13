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  • Падение экономики в первые три месяца 2020 оказалось больше прогноза, - Минэкономики
13 мая 2020, среда, 12:42 74
Экономика 2020-05-13T13:30:02+03:00
Українські Новини
Падение экономики в первые три месяца 2020 оказалось больше прогноза, - Минэкономики

Падение экономики в первые три месяца 2020 оказалось больше прогноза, - Минэкономики

Анна Рудык
ВВП, Минэкономики, падение ВВП, карантин в Украине
ВВП. Фото: bank.gov.ua
ВВП. Фото: bank.gov.ua

В то время, как ЕБРР прогнозирует падение ВВП Украины на 4,5%, Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства оценивает падение ВВП Украины в январе-марте в 1,2% по сравнению с ростом в 2,9% за аналогичный период 2019 года.

Об этом говорится в материалах министерства, передают Українські Новини.

Падение экономики в январе-марте оказалось больше прогнозируемых 0,9%.

Снижение ВВП в январе-феврале 2020 года оценено в 0,2%, а в январе – в 0,5%.

Ранее Национальный банк ухудшил прогноз ВВП с роста в 3,5% на снижение в 5% в 2020 году.

Как сообщали Українські Новини, в апреле денежная база, включающая в себя наличные деньги в обращении вне банков, а также резервные деньги банков и другие деньги, по оперативным данным НБУ, увеличилась на 6,3% до 512,012 млрд гривен.

Тем временем Европейский банк реконструкции и развития прогнозирует падение ВВП Украины на 4,5% в 2020 году, в то время, как МВФ ухудшил прогноз ВВП Украины с роста в 3% на снижение в 7,7%.

Также банки начали выдавать меньше кредитов населению и бизнесу.

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