Киев снова "застыл" в масштабных утренних пробках

Сегодня утром, 13 мая, после послаблений карантина, весь Киев с двойной силой охватили утренние пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передают Українські Новини.

Так, масштабные пробки наблюдаются проспекте Победы в районе станций метро "Шулявская", "Берестейская" и "Политехнический институт". Также движение значительно затруднено около центральных станций метро "Университет" и "Театральная".

Пробки в центре Киева

На окраине столицы "стоят" автомобили возле станции "Академгородок" на проспекте Академика Палладина.

А на Борщаговке пробка затруднила движение в районе бульвара Вацлава Гавела и проспекта Любомира Гузара.

Кроме того, крупная пробка образовалась и на Северном мосту.

На Левом берегу Киева утренние пробки сковали движение в районе станций метро "Гидропарк", "Арсенальная", "Днипро", "Дарница" и "Черниговская". А на Русановке "стоит" проспект Соборности.

Пробки в Киеве. Карта: Google Maps

Как сообщали Українські Новини, в первый день ослабления карантина Киев сковали пробки.

Однако по прежнему закрытыми в Киеве останутся кинотеатры, развлекательные центры и спортклубы.