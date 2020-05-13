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13 мая 2020, среда, 10:02 1379 Карта
Общество 2020-05-13T10:30:01+03:00
Українські Новини
Киев снова "застыл" в масштабных утренних пробках

Киев снова "застыл" в масштабных утренних пробках

Анна Рудык
Пробки, Google maps, Пробки в Киеве, карантин в Киеве, карантин в Украине
Пробки в Киеве. Карта: Google Maps
Пробки в Киеве. Карта: Google Maps

Сегодня утром, 13 мая, после послаблений карантина, весь Киев с двойной силой охватили утренние пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передают Українські Новини.

Так, масштабные пробки наблюдаются проспекте Победы в районе станций метро "Шулявская", "Берестейская" и "Политехнический институт". Также движение значительно затруднено около центральных станций метро "Университет" и "Театральная".

Пробки в центре КиеваПробки в центре Киева

На окраине столицы "стоят" автомобили возле станции "Академгородок" на проспекте Академика Палладина.

А на Борщаговке пробка затруднила движение в районе бульвара Вацлава Гавела и проспекта Любомира Гузара.

Кроме того, крупная пробка образовалась и на Северном мосту.

На Левом берегу Киева утренние пробки сковали движение в районе станций метро "Гидропарк", "Арсенальная", "Днипро", "Дарница" и "Черниговская". А на Русановке "стоит" проспект Соборности.

Пробки в центре Киева. Карта: Google MapsПробки в Киеве. Карта: Google Maps

Как сообщали Українські Новини, в первый день ослабления карантина Киев сковали пробки.

Однако по прежнему закрытыми в Киеве останутся кинотеатры, развлекательные центры и спортклубы.

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