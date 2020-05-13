Одесский губернатор испугался вопроса журналистки и вызвал Нацгвардию в свой кабинет

Глава Одесской облгосадминистрации Максим Куцый, которого назначил Зеленский в октябре, испугался вопроса журналистки по поводу обстоятельств закупки машин скорой помощи и попытался выгнать ее при помощи национальных гвардейцев.

Об этом пишет "Думская"

Сообщается, что видео с этим эпизодом распространяется по анонимным каналам в Telegram. На нем руководитель области ведет себя не совсем адекватно — хамит, забывает государственный язык, переходя на русский, называет свой кабинет "режимным объектом".

В ролике присутствуют признаки уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 171 УК Украины — "препятствование законной профессиональной деятельности журналиста".



По данным местного сайта, общалась с Куцым журналистка программы "Секретные материалы", выходящей на телеканале "1+1". Публично репортер никаких заявлений о случившемся не делала. В ОГА утверждают, что она "забежала в кабинет и вынудила губернатора отвечать на вопросы".







Как сообщали Українські Новини, Куцый задекларировал криптовалюты на $2,7 млн.



Ранее неизвестный напал на съемочную группу телеканала на рынке "Бахчисарай" в Запорожье.