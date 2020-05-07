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07 мая 2020, четверг, 18:26 68 Видео
Происшествия 2020-05-07T18:32:02+03:00
Українські Новини
Неизвестный напал на съемочную группу телеканала на рынке "Бахчисарай" в Запорожье

Неизвестный напал на съемочную группу телеканала на рынке "Бахчисарай" в Запорожье

Павел Твердохлиб
НСЖУ, Сергей Томиленко, Нападение на журналиста, Телеканал НТН
Нападение на съемочную группу телеканала. Кадр из видео
Нападение на съемочную группу телеканала. Кадр из видео

В Запорожье на рынке "Бахчисарай" на съемочные группы центральных и региональных телеканалов набросился неизвестный агрессивный человек. Он ругался, пытался сорвать респираторы с журналиста и оператора национального телеканала "НТН", препятствовал вести съемку работы рынка во время карантина. Из-за его агрессии один из присутствующих операторов распылил в лицо напавшего газ.

Об этом сообщил председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко на своей странице в социальной сети Facebook.

Как сказал в комментарии НСЖУ оператор, другого способа успокоить нападающего не было. "Я видел, что человек полностью неадекватен, мог побить коллег, разбить телекамеру или повредить микрофон", - отметил медийщик, который применил для защиты газовый баллончик.

Полицию журналисты на место инцидента не вызывали и разъехались по завершению съемки. Однако видеозапись нападения передали в пресс-службу областной полиции.

В НСЖУ в который раз обращают внимание на безнаказанность и физическую агрессию к журналистам во время карантина: "Граждане, которые нарушают установленные властью карантин, набрасываются с кулаками на журналистов, которые просто выполняют свою работу, - возмутился председатель НСЖУ Сергей Томиленко. - Нападающие полагаются на безнаказанность, поэтому от отчаяния журналисты идут на работу не только с техникой, но и со средствами самозащиты".

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