Неизвестный напал на съемочную группу телеканала на рынке "Бахчисарай" в Запорожье

В Запорожье на рынке "Бахчисарай" на съемочные группы центральных и региональных телеканалов набросился неизвестный агрессивный человек. Он ругался, пытался сорвать респираторы с журналиста и оператора национального телеканала "НТН", препятствовал вести съемку работы рынка во время карантина. Из-за его агрессии один из присутствующих операторов распылил в лицо напавшего газ.

Об этом сообщил председатель Национального союза журналистов Украины (НСЖУ) Сергей Томиленко на своей странице в социальной сети Facebook.

Как сказал в комментарии НСЖУ оператор, другого способа успокоить нападающего не было. "Я видел, что человек полностью неадекватен, мог побить коллег, разбить телекамеру или повредить микрофон", - отметил медийщик, который применил для защиты газовый баллончик.

https://www.youtube.com/watch?v=QxxguC7cCIc" frameborder="0" allowfullscreen>

Полицию журналисты на место инцидента не вызывали и разъехались по завершению съемки. Однако видеозапись нападения передали в пресс-службу областной полиции.

В НСЖУ в который раз обращают внимание на безнаказанность и физическую агрессию к журналистам во время карантина: "Граждане, которые нарушают установленные властью карантин, набрасываются с кулаками на журналистов, которые просто выполняют свою работу, - возмутился председатель НСЖУ Сергей Томиленко. - Нападающие полагаются на безнаказанность, поэтому от отчаяния журналисты идут на работу не только с техникой, но и со средствами самозащиты".