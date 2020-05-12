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12 мая 2020, вторник, 05:28 22 Инфографика
Lifestyle 2020-05-12T05:28:01+03:00
Українські Новини
Астролог рассказал, на чьей стороне будут звезды 12 мая

Астролог рассказал, на чьей стороне будут звезды 12 мая

Елена Новикова
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Гороскоп. Фото: pixabay
Гороскоп. Фото: pixabay

Длинные майские выходные подшли к концу и некоторым знакам зодиака будет сложно настроиться на работу. О том, что ждет всех знаков зодиака во вторник, 12 мая, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии знака зодиака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки астрологическому прогнозу на 12 мая 2020.Чем выше показатель энергии знака зодиака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки астрологическому прогнозу на 12 мая 2020.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Непростой день, когда может появиться желание ввызаться в авантюру. Однако звезды предупреждают, что это может привети к неприятностям. Во вторник не следует переоценивать свои возможности и тешить себя иллюзиями. Только реалистичный взгляд на происходящее сбережет представителей этого знака от ошибок.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Во вторник у Тельцов не особо подходящий день для покупок. Крупные приобретения лучше отложить на несколько дней, это касается и сделок с недвижимостью, оформления различных документов. Звезды советуют навестить родственников или проведите время в свое удовольствие, что благоприятно отразится на настроении и укрепит силы представителей этого знака.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Во вторник Близнецам следует проявлять самостоятельность в делах. Не стоит надеяться на помощь со стороны, лучше рассчитывать на собственные силы. Это поможет избежать ошибок. Также во вторник могут возникнуть конфликты  близкими из-за финансовых вопросов.

Рак (21 июня – 22 июля)

Ракам во вторник предстоит разбираться не только с личными вопросами, но и решать близких. Звезды советуют избегать переутомления, лишние нагрузки и психологический стресс могут привести к ушухшению здоровья. В этот день также возможны перемены к лучшему в личных отношениях. 

Лев (23 июля – 22 августа)

Первая половина дня будет удачным временем для воплощения в жизнь идей. Во вторник также могут происходить приятные знакомства и представители этого знака легко смогут выстроить общение с коллегами. Вторая половина дня будет спорным периодом, могут возникать проблемы в делах. Звезды советуют постараться в этот период доводить начатое до конца и проявлять настойчивость в делах.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Секрет успеха Дев в этот день будет заключаться в рациональном подходе к делам и спокойной оценке происходящего. Во вторник звезды советуют не не форсировать события, особенно утром. В это время лучше отложить все дела в сторону и отдыхать. После полудня можно уделить время решению важных вопросов, ведь ситуация изменится к лучшему.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Весам в этот день будет непросто выстраивать взаимоотношения с окружающими. Обе стороны не будут готовы идти на уступки и договариваться, потому  разногласия могут перерасти в серьезный конфликт. Также в этот день следует проявлять предельную осторожность с деньгами.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Скорпионов ждет удачный день, в течение которого перед ними откроются хорошие перспективы и интересные возможности, что позволит изменить к лучшему жизнь. Также успешными будут любые начинания, можно без труда осуществить задуманное.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Во вторник Стрельцам следует воспринимать происходящее реалистично. Развитие текущих событий не принесет вреда и частично даже будет выгодно представителям этого знака. Также в этот день Стрельцам не стоит доверять важную информацию малознакомым людям и принимать решений в спешке.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Козерогам не следует в этот день уклоняться от решения проблемных вопросов. Также звезды советуют внимательно относиться к деньгам, есть риск потерь и необдуманных трат. Отношения с ьлизкими могут зайти в тупик из-за ненужных обид. Приложите усилия, чтобы избежать этого.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Водолеев ждет насыщенный день, который принесет им много полезной информации, а также будет наполнен интересными и важными делами. Можно полагаться на интуицию, а выбирать нужно только стоящие дела, за которые необходимо браться в первую очередь. Также полезно проявлять инициативу в личных отношениях.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Не все будет доставаться Рыбам легко в этот день, но многое из задуманного представители этого знака смогут успешно воплоть в жизнь. В важных вопросах звезды советуют не пасовать перед трудностями, проявлять в делах инициативу и дисциплину. 

Как сообщали Українські Новини, в мае 2020 года пройдет несколько магнитных бурь.

Также в Украине 12 мая местами будут грозы, град и порывы ветра.

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