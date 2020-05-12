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12 мая 2020, вторник, 21:00 4398
Общество 2020-05-12T21:00:01+03:00
Українські Новини
Местами заморозки и порывы ветра. Прогноз погоды на среду

Местами заморозки и порывы ветра. Прогноз погоды на среду

Елена Новикова
Погода, Ветер, Дождь, Укргидрометцентр, синоптики, Прогноз погоды, Непогода в Украине, погода в Украине, Заморозки в Украине, прогноз погоды на май
Погода. Фото: pixabay
Погода. Фото: pixabay

После дождя и порывов ветра во вторник, в среду, 13 мая, в Киеве переменная облачность, без осадков, ночью заморозки на поверхности почвы 0…-2 градуса, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +2…+4 градуса, днем +14…+16 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины переменная облачность, без осадков, только днем в Карпатах и Закарпатье местами небольшой дождь, ночью сильные заморозки в воздухе 0…-3 градуса, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью 0…-5 градусов, днем +12…+17 градусов.

В Карпатах ночью без осадков, днем небольшой дождь, температура ночью 0…-5 градусов, днем +7…+12 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью -1…+1 градус, днем +12…+14 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью 0…-2 градуса, днем +11…+13 градусов.

В Сваляве без существенных осадков, температура ночью -1…-3 градуса, днем +9…+11 градусов.

На севере Украины переменная облачность, без осадков, ночью заморозки на поверхности почвы 0…-5 градусов, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +12…+17 градусов.

В центре Украины переменная облачность, без осадков, только ночью в Полтавской и Днепропетровской областях местами небольшой дождь, ночью заморозки на поверхности почвы 0…-5 градусов, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, днем +12…+17 градусов.

На востоке Украины переменная облачность, ночью небольшой дождь, днем без осадков, ветер северо-западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +12…+17 градусов.

На юге Украины переменная облачность, без осадков, только ночью в Запорожской области местами небольшой дождь, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +14…+19 градусов.

В Крыму переменная облачность, без осадков, ветер юго-западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +4…+9 градусов, днем +14…+19 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +7…+9 градусов, днем +15…+17 градусов.

Как сообщали Українські Новини, синоптики предупредили об аномальной погоде в мае. В начале мая пройдут дожди, но спустя несколько дней начнется жара. 

Кроме того, по словам синоптиков, частые холодные периоды будут сменять редкие потепления не только в мае 2020, но и в течение всех летних месяцев.

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