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  • Канада і Китай почали спільне співробітництво з розробки вакцини від коронавірусу
12 травня 2020, вівторок, 21:29 9
Світ 2020-05-12T22:15:01+03:00
Українські Новини
Канада і Китай почали спільне співробітництво з розробки вакцини від коронавірусу

Канада і Китай почали спільне співробітництво з розробки вакцини від коронавірусу

Елизавета Кесельман
Китай, Канада, Коронавірус, Вакцина від коронавірусу
Вакцинація. Фото: bnkomi.ru
Вакцинація. Фото: bnkomi.ru

В той час, як США заявили про роботі над 8 потенційними вакцинами від коронавірусу, Національний дослідницький центр (NRC) Канади повідомив про старт співпраці з китайською компанією CanSino Biologics Inc, яка є однією з небагатьох компаній по всьому світу, де проводять клінічні випробування вакцини від коронавіруса. Про це передає CNN.

В Канаді висловили сподівання, що в разі схвалення вакцини, її почнуть випробовувати на жителях Канади.

"Цей кандидат на вакцину має великі перспективи. До тих пір, поки не буде створена ефективна вакцина від COVID-19, вірус буде продовжувати руйнувати всі аспекти нашого суспільства і економіки", - заявив Іен Стюарт, президент Національної дослідницької ради Канади.

Наголошується, що в разі схвалення китайськими регулюючими органами, NRC збільшить виробництво вакцини CanSino в Монреалі. Після цього для CanSino підготують заявку на проведення клінічних випробувань на людях в канадському регуляторі лікарських засобів Health Canada.

Як повідомляли Українські Новини, раніше ВООЗ назвала три препарату, лідуючих в клінічних випробуваннях від коронавірусу.

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