Испания продлила чрезвычайное положение

Парламент Испании в четвертый раз продлил чрезвычайное положение в связи с эпидемией, которая унесла жизни 25 857 граждан, поддержав предложение премьера.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Конгресс, нижняя палата парламента Испании, поддержал предложение премьера Педро Санчеса и четвертый раз продлил чрезвычайное положение в связи с эпидемией коронавируса – еще на 15 дней, до 24 мая.



"За" проголосовали 178 парламентариев, против – 75, еще 97 воздержались.

Кроме Социалистической партии (PSOE) и их партнеров в коалиции Unidas Podemos, в последний момент решение согласились поддержать представители Баскской националистической партии, Гражданской партии (Ciudadanos) и Канарская коалиция.

Оппозиционные фракции сначала заявляли, что не собираются поддерживать решение. Чтобы собрать достаточное количество голосов, премьеру пришлось "в последний момент" убеждать депутатов.

"Мы смогли получить частичную победу в борьбе с вирусом, в которой каждый чем-то пожертвовал... Абсолютно правильных решений не бывает, но снимать чрезвычайное положение сейчас было бы абсолютной ошибкой", - заявлял Санчес.

Народная партия, которая сначала выступала против и заявляла, что "чрезвычайная ситуация не должна привести к конституционной диктатуре", во время голосования воздержалась.

Чрезвычайное положение в Испании введено с 14 марта. Каждые 2 недели Конгресс должен утвердить его продолжение. Срок предыдущего продления истекал 9 мая.



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