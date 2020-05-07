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07 мая 2020, четверг, 08:51 441
Европа 2020-05-07T09:45:01+03:00
Українські Новини
Испания продлила чрезвычайное положение

Испания продлила чрезвычайное положение

Валерия Драгомирова
Испания, Чрезвычайное положение, Коронавирус
Испания. Фото: pixabay
Испания. Фото: pixabay

Парламент Испании в четвертый раз продлил чрезвычайное положение в связи с эпидемией, которая унесла жизни 25 857 граждан, поддержав предложение премьера.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на El Pais.

Конгресс, нижняя палата парламента Испании, поддержал предложение премьера Педро Санчеса и четвертый раз продлил чрезвычайное положение в связи с эпидемией коронавируса – еще на 15 дней, до 24 мая.


"За" проголосовали 178 парламентариев, против – 75, еще 97 воздержались.

Кроме Социалистической партии (PSOE) и их партнеров в коалиции Unidas Podemos, в последний момент решение согласились поддержать представители Баскской националистической партии, Гражданской партии (Ciudadanos) и Канарская коалиция.

Оппозиционные фракции сначала заявляли, что не собираются поддерживать решение. Чтобы собрать достаточное количество голосов, премьеру пришлось "в последний момент" убеждать депутатов.

"Мы смогли получить частичную победу в борьбе с вирусом, в которой каждый чем-то пожертвовал... Абсолютно правильных решений не бывает, но снимать чрезвычайное положение сейчас было бы абсолютной ошибкой", - заявлял Санчес.

Народная партия, которая сначала выступала против и заявляла, что "чрезвычайная ситуация не должна привести к конституционной диктатуре", во время голосования воздержалась.

Чрезвычайное положение в Испании введено с 14 марта. Каждые 2 недели Конгресс должен утвердить его продолжение. Срок предыдущего продления истекал 9 мая.

Как сообщали Українські Новини, Испания не будет открывать летний туристический сезон в 2020 году из-за коронавируса. 

Ранее министр здравоохранения Испании заявил, что коронавирус в стране достиг своего пика.

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