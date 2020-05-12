Из-за закрытия границ Одесса ожидает 5 миллионов туристов этим летом

В то время, как платный "безвиз" для украинцев переносится на 2022-2023 год, в Одесской области летом ожидают до 5 млн туристов из-за закрытия границ в результате пандемии коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба Одесской облгосадминистрации.

Так, власти рассчитывают, что Одесская область в этом году будет 100% туристическим центром Украины и ожидают принять 4-5 миллиона туристов.

"Если мы постепенно выйдем из карантина, то особых оговорок или мероприятий не должно быть. Очень хочется надеяться, что в ближайшее время вернемся к нормальной жизни, возможно, с определенными ограничениями, связанными с передвижением за границу, например, но не внутри государства. При наличии коллективного иммунитета к COVID-19 - этот вопрос будет решен", - сообщил глава облгосадминистрации Максим Куцый.

По его словам, из-за закрытого авиасообщения с другими странами, основной поток туристов ожидается именно в Одесской области.

Ранее Українські Новини писали, планировать ли украинцам летний отпуск в ЕС.



Кроме того, пандемия коронавируса может продлиться два года.