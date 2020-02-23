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23 февраля 2020, воскресенье, 17:05 155
Общество 2020-02-23T17:26:07+02:00
Українські Новини
Go_A будет представлять Украину на Евровидении-2020: что известно про уникальную группу

Go_A будет представлять Украину на Евровидении-2020: что известно про уникальную группу

Ольга Фандорина
Евровидение-2020, Нацотбор Евровидения

Победителем национального отбора на песенный конкурс Евровидение-2020 стала группа Go_A с песней на украинском языке "Соловей". Об этом сообщает "Суспильне".

Она получила больше всего баллов как от зрителей, так и от жюри нацотбора, в которое вошли генеральный продюсер радиохолдинга "ТАВР Медиа" Виталий Дроздов, Тина Кароль (седьмое место на "Евровидении-2006") и Андрей Данилко (второе место на "Евровидении-2007",12 баллов из 12 - 6 за голосование жюри и 6 от зрилетей. 

Группа Go_A соединяет в себе электронную музыку, барабаны под африканский стиль и украинские этномотивы в исполнении солистки родом из Нежина. Этот необычный коллектив зародился в 2012 году, когда с песней Коляда в эфире одного и телеканалов. Как это не удивительно, все кроме Игоря Диденчука ранее играли в рок-группах с тяжелым уклоном. Тем не менее, в новом стиле они "спелись". Как музыканты признавались в интервью, единомышленников они искали в 2011 года, и с 2013 по 2016 гг состав претерпел изменения.

Популярность к Go_A пришла после выхода сингла Веснянка, который обрел победу в конкурсе The Best Track in Ukraine. Трек продержался 4 месяца в в хит-параде 10Danсe ан Кисс-фм, где 6 недель занимал 1 место.

Go_A выступала на масштабных фестивалях, среди которых: Джаз Коктебель, Белые ночи, Країна мрій, Гогольфест. Коллектив получил признание в Израиле, Польше и Беларуси.

Состав группы Go_A: 

  • Тарас Шевченко — клавишные, семплер, перкуссия, гитара, основатель группы; 
  • Катерина Павленко — вокал, перкуссия;
  • Игорь Диденчук;
  • Кирилл Адамович — гитара.

В финале Национального отбора на Евровидение-2020, в котором победу одержала группа Go-А, произошел технический сбой, который помешал выступить фаворитам второго полуфинала конкурса - дуэту TVORCHI.

А шоу "Евровидение-2019" заняло одну из самых высоких позиций в топе результатов поиска Google за 2019 год.

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