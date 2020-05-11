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11 мая 2020, понедельник, 14:43 116
Мир 2020-05-11T14:44:00+03:00
Українські Новини
В Мексике найден мертвым украинский моряк

В Мексике найден мертвым украинский моряк

Елизавета Кесельман
МИД Украины, Мексика, Убийство, Моряк, Исчезновение людей
Судно (иллюстративное фото). Фото: pixabay
Судно (иллюстративное фото). Фото: pixabay

После того, как в аэропорту Португалии убили украинца, в Мексике найден мертвым украинский моряк, член экипажа судна Panamax Alexander. Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на директор департамента консульской службы МИД Украины Сергея Погорельцева.

Как передает ведомство, посольству Украины в Мексике поступило сообщение о пропаже на пути к мексиканскому порту в городе Масатлан гражданина Украины, который был членом экипажа судна.

"После обнаружения отсутствия моряка на борту судна, капитаном был инициирован розыск члена экипажа по месту возможного падения в море и сообщено о происшествии в администрацию порта города Масатлан. К поисковым работам были привлечены средства Военно-морского флота Мексики. В этот же день, 10 мая, тело гражданина Украины было найдено местными рыбаками", - говорится в сообщении.

По факту возбуждено уголовное дело, мексиканскими правоохранительными органами проводится расследование. Посольство Украины в Мексике принимает меры по розыску родственников умершего гражданина Украины.

Как сообщали Українські Новини, в конце января 2020 года с борта иностранного судна пропал украинский моряк.

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