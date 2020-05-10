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10 мая 2020, воскресенье, 18:38 111
Общество 2020-05-10T18:39:07+03:00
Українські Новини
Бывший активист Азова рассказал, как финансируется Нацкорпус: стоимость акции - 3 миллиона

Бывший активист Азова рассказал, как финансируется Нацкорпус: стоимость акции - 3 миллиона

Ольга Фандорина
Националисты, Финансирование, Азов, полк Азов
Полк Азов. Фото: 112.ua
Полк Азов. Фото: 112.ua

Бывший активист "Азова" и националист Назарий Кравченко, после скандала с избиением из-за поддержки Сергея Стерненко, рассказал о схеме финансирования партии "Национальный корпус" Андрей Билецкого.  Об этом он написал у себя в Facebook, передает издание "Страна".

"Ненаказанное зло растет... хочу признаться в преступлениях, которые я делал по приказу Билецкого будучи в НК. Признание #1. Членские взносы. Партия по закону существует исключительно за членские взносы. На самом деле это происходило иначе. Поэтому деньги вносились на счет следующим образом. "Боцман" находил где-то деньги, я готовил приказ, организовывал логистику, чтобы ячейки получили деньги и через своих активистов, знакомых, родственников внесли эти деньги на счет партии "Национальный корпус". Я не знаю случаев, когда активисты вносили свои средства на счета партии", - говорится в сообщении.

Также Кравченко рассказал, во сколько обходилось содержание партии.

"Немножко о суммах, которые официально не вносились на счет партии. До 2018 года ежемесячные расходы на деятельность партии (зп ячейкам и т. п) - примерно 300 - 400 тыс грн. (Это без зп охраны Андрея, без зп службы безопасности, группы Боцмана). На акции, когда надо было свезти ячейки со всей страны, расходы достигали до 3 млн грн. Я не знаю, где брались эти деньги. Этим занимались Билецкий, Боцман и Булат. Дальше будет...", - написал Кравченко.

Скриншот: facebook.com/Назарий Кравченко

Суть конфликта описывает телеграм-канал "Политика страны".

"Разборки между бывшими побратимами из Азова и Нацкорпуса продолжаются.

Напомним - уже больше года назад двое азовцев - Назарий Кравченко и Сергей Филимонов (известный также как сын Перуна) откололись от Нацкорпуса Билецкого и обратились в веру порохоботскую. В то время как сам Билецкий Порошенко накануне выборов мочил изрядно (что объясняли враждой Порошенко и Авакова, с которым связывают Нацкорпус).

Очередной раунд борьбы побратимов начался совсем недавно. Кравченко и сын Перуна, как и другие порохоботы, вписались за Стерненко. А вот Билецкий Стерненко раскритиковал.

После чего Кравченко и Филимонов заявили, что вождь Нацкорпуса вместе с товарищами их жестоко избили, "уговаривая" не поддерживать Стерненко.

Нацкорпус это опроверг - как сам факт избиения, так и то, что разговор на встрече шёл о Стерненко.

Отметим, что сами "избитые" каких-то доказательств избиения в виде синяков на лицах и т.д. не представили.

Зато решили сосредоточиться на финансовой части. 

И сегодня Кравченко опубликовал пост, где расписал сколько Нацкорпус тратил денег и откуда они брались.

В общем, заруба между побратимами нарастает".

Как сообщали Українські Новини, Билецкий в эфире назвал журналиста быдлом из-за того, что та его не поздравила.

Одесские ультрас обратились к футбольным фанатам Украины с просьбой воздержаться от участия в акциях в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко.

Напомним, 4 мая 2018 года на одесского активиста Сергея Стерненко напали двое злоумышленников. Во время столкновения Стерненко, защищая себя, нанес смертельное ранение одному из нападавших.  Сейчас в суде продолжается рассмотрение дела - Стерненко могут инкриминировать возможно превышение пределов необходимой обороны или убийство, что грозит уголовной ответственностью.  В защиту одесского активиста выступили футбольные фанаты Киевщины и представители "Правого сектора".  Они обратились к активистам с требованием мобилизоваться. 

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