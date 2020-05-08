Кроме подозрения о преднамеренном убийстве в деле Стерненко еще наркоторговля, киднепинг и крышевание ОПГ, - С

Одесский лидер "Правого сектора" Сергей Стерненко подозревается не только в преднамеренном убийстве, но и в ряде других уголовных преступлений, касающихся "крышевания" ОПГ, подельничества в наркоторговле, киднепинга и хулиганства. Об этом идет речь в статье ""Бандитизм в обертке активизма. Что лежит за общественной деятельностью Стерненко".

"Подозрение в убийстве не единственное, что можно предъявить Стерненку – его репертуар на порядок шире…Оперативники и следователи зафиксировали ряд любопытных фактов, которые и сейчас находятся в суде", - говорится в статье.

В частности сообщается, что в августе 2014-го оперативники зафиксировали факт передачи денег Стерненко взамен за предоставление радикалами услуг охраны точек по сбыту наркотиков.

"2014 год. В Одессе орудует ОПГ под руководством некоего Мельникова С.В и его сообщника Мачулка А.М - занимаются сбытом особо опасных психотропных веществ в арендованных помещениях магазинов сети "Поплавок" под видом торговли ароматическими добавками, прикормом для рыб. По мере роста конкуренции приходится искать "крышу" - они выходят на руководителя одесского отделения "Правого сектора" Стерненком С.В. Цена вопроса - 6000 долларов. Ежемесячно" - сообщается в статье.

При этом отмечается, что в сеть попала аудиозапись телефонного разговора Стерненко и представителей данной ОПГ, где шла речь о передаче денег и "работе на точках".

Автор также сообщает, что в 2015 году Сергея Стерненко обвинили в похищении депутата районного совета Одесской области Сергея Щербича, после чего было открыто дело по ст. 146, 187, 263 УК Украины.

"... его привезли в подвальное помещение и продолжили "мотивировать" на прекращение любой депутатской деятельности. Согласно материалам дела: били, приставляли к голове пистолет, выстрелили возле уха, ломали плоскогубцами пальцы", - сообщает СМИ.

Согласно материалу, лидер "Правого сектора" также периодически совершает нападения на объекты, в ходе одного из которых против него было выдвинуто обвинение в нападении и избиении сотрудника полиции: "особо лакомыми являются объекты незаконченного строительства с целью вымогания денег. Все эти эксцессы сопровождаются драками, массовыми избиениями единичных сопротивляющихся, поджогами!"