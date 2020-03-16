Билецкий в эфире назвал журналиста быдлом из-за того, что та его не поздравила

Со скандалом и оскорблениями прошла часть эфира одного из отечественных телеканалов во время прямого включения ведущей в студии и лидером "Нацкорпуса" Андреем Билецким, который возглавлял акцию во время Дня добровольца Украины в Киеве 14 марта.

Ведущая спросила у Билецкого о цели протеста представителей "Националього корпуса", которые в тот момент пришли к комплексу зданий Офиса президента Украины. Билецкий, в свою очередь, вместо ответа, решил в первую очередь поздравить всех зрителей с Днем украинского добровольца, отметив, что сделал это, чтоб телеканалу не было стыдно перед добровольцами Украины, потому как ведущая не сделала этого сама.

Отвечая Билецкому журналист заявила, что он ведет себя бестактно и что она прежде всего — женщина, на что лидер "Нацкорпуса" ответил, что в данной ситуации это не имеет никакого значения и прекратил диалог, попутно посоветовал женщине "найти более подходящую для нее, хабалистую работу", и, как вариант, предложил "идти на рынок торговать гарбузами".