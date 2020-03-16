подписаться на рассылку
25.95 26.89
28.75 29.95
˟
16 марта 2020, понедельник, 08:33 524 Видео
Общество 2020-03-16T08:33:02+02:00
Українські Новини
Билецкий в эфире назвал журналиста быдлом из-за того, что та его не поздравила

Билецкий в эфире назвал журналиста быдлом из-за того, что та его не поздравила

Татьяна Зотова
Телеканал, Скандал, Прямой эфир, Акция, Андрей Билецкий, Национальный корпус
Андрей Билецкий Фото: Гражданский корпус Азов
Андрей Билецкий Фото: Гражданский корпус Азов

Со скандалом и оскорблениями прошла часть эфира одного из отечественных телеканалов во время прямого включения ведущей в студии и лидером "Нацкорпуса" Андреем Билецким, который возглавлял акцию во время Дня добровольца Украины в Киеве 14 марта.

Ведущая спросила у Билецкого о цели протеста представителей "Националього корпуса", которые в тот момент пришли к комплексу зданий Офиса президента Украины. Билецкий, в свою очередь, вместо ответа, решил в первую очередь поздравить всех зрителей с Днем украинского добровольца, отметив, что сделал это, чтоб телеканалу не было стыдно перед добровольцами Украины, потому как ведущая не сделала этого сама.

Отвечая Билецкому журналист заявила, что он ведет себя бестактно и что она прежде всего — женщина, на что лидер "Нацкорпуса" ответил, что в данной ситуации это не имеет никакого значения и прекратил диалог, попутно посоветовал женщине "найти более подходящую для нее, хабалистую работу", и, как вариант, предложил "идти на рынок торговать гарбузами".

Больше новостей о: Телеканал Скандал Прямой эфир Акция Андрей Билецкий Национальный корпус

Билецкий призвал поддержать ветеранов, задержанных...
Мы будем информировать людей о коронавирусе в Укра...
Ко Дню влюбленных зоопарк в США предлагает за $5 с...
Укус любви: в Греции свинья требовала внимание и н...
У вернувшихся из Италии украинцев коронавирус не обнаружили
После выходных гривна продолжила свое скольжение вниз. Справочное значение курса от НБУ
Новости
На Донбассе боевики 12 раз открывали огонь, ранены четверо военных 09:05
Украинцы "застряли" в аэропортах Европы: рейсы в Украину по ошибке отменили на сутки раньше 08:56
Одесса с понедельника закрывает все заведения общего пользования, кроме аптек и продуктовых магазинов 08:48
Коронавирус. Фото: freepik
Коронавирусом заразились уже 168 тыс. человек, за сутки 670 погибших. Данные на 16 марта 08:40 Карта
Андрей Билецкий Фото: Гражданский корпус Азов
Билецкий в эфире назвал журналиста быдлом из-за того, что та его не поздравила 08:33 Видео
больше новостей
Порошенко срочно вылетает в Киев через Лондон, где заберет детей, - СМИ 21:03
Коронавирус. Фото: Информатор
В 6 областях Украины зафиксировали подозрение на коронавирус 15:40 Инфографика
Коронавирус. Скриншот видео CBS News
Две сотрудницы киевского детского сада контактировали с погибшей от коронавируса женщиной 20:41 Документ
Медицинские маски. Фото: Юрий Бауман
Украинские супермаркеты взвинтили цены на медицинские маски: упаковки по 1200 гривен 13:08
Самолет с эвакуированными из Италии украинцами ожидают в Борисполе к 23.00 20:33
больше новостей
Тест на коронавирус в Eurolab. Фото: facebook.com/violetta.lisina
16 000 гривен за проверку на коронавирус - в частные клиники Киева завезли экспресс-тесты 11:47
Порошенко срочно вылетает в Киев через Лондон, где заберет детей, - СМИ 21:03
МАУ резко взвинтила цены на билеты за сутки до закрытия границы Украины 08:15
Тысячи украинских туристов застряли в Египте - их обратные билеты отменены 00:08
Минздрав Франции назвал препараты, которые категорически нельзя пить при коронавирусе 16:44
больше новостей
Коронавирусом заразились уже 168 тыс. человек, за сутки 670 погибших. Данные на 16 марта
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok