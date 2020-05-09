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  • Этого персонажа знаем лично, - одесские фанаты отказались поддержать Стерненко
09 мая 2020, суббота, 17:49 944
Политика 2020-05-09T17:50:20+03:00
Українські Новини
Этого персонажа знаем лично, - одесские фанаты отказались поддержать Стерненко

Этого персонажа знаем лично, - одесские фанаты отказались поддержать Стерненко

Елена Новикова
Сергей Стерненко. Фото из открытых источников
Сергей Стерненко. Фото из открытых источников

Одесские ультрас обратились к футбольным фанатам Украины с просьбой воздержаться от участия в акциях в поддержку одесского активиста Сергея Стерненко. Такую позицию одесские фанаты объяснили политическим подтекстом подобных акций, а также запятнанной репутацией самого Стерненко, которого знают лично. 

Об этом сообщается на официальной странице футбольных фанатов Ultras Odessa (Ультрас Одесса) в Facebook. 

"На фоне заявлений о поддержке и мобилизации со стороны киевских фанатов, а также возможных провокаций, заявляем, что категорически не поддерживаем и осуждаем эту акцию.  Этого персонажа, Стерненко, на чью защиту призывают стать всё наше фанатское сообщество, в Одессе знают - он попытался стать правильным патриотом, но ничем, кроме лицемерия и связями с распространением наркотиков, он больше не запомнился", - говорится в сообщении.

Представители фанатского движения в Одессе также обвинили организаторов акций в поддержку Стерненко в попытке использовать футбольных сторонников для реализации отдельных политических или частных интересов.

"Люди, которые призывают его поддержать, преследуют свои личные интересы или страдают слабоумием, но ни одна из причин не дает им право превращать всю фанатскую культуру в махновщину.  Призываем весь фанатский актив страны воздержаться от любых движений в его сторону, что в это непростое время для нашей страны только дискредитируют нас в глазах общества и Украины", - говорится в обращении.

Заявление футбольных фанатов Ultras Odessa (Ультрас Одесса). Фото: Facebook/Ultras Odessa Заявление футбольных фанатов Ultras Odessa (Ультрас Одесса). Фото: Facebook/Ultras Odessa

Напомним, 4 мая 2018 года на одесского активиста Сергея Стерненко напали двое злоумышленников. Во время столкновения Стерненко, защищая себя, нанес смертельное ранение одному из нападавших.  Сейчас в суде продолжается рассмотрение дела - Стерненко могут инкриминировать возможно превышение пределов необходимой обороны или убийство, что грозит уголовной ответственностью.  В защиту одесского активиста выступили футбольные фанаты Киевщины и представители "Правого сектора".  Они обратились к активистам с требованием мобилизоваться. 

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