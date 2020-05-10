Шуфрич предложил Раде отменить штрафы за ношение "георгиевских ленточек"

Депутат Верховной Рады Нестор Шуфрич (фракция "Оппозиционный блок") предлагает парламенту отменить штрафы за ношение "георгиевских ленточек".

Об этом говорится в законопроекте №3457, зарегистрированном в парламенте 8 мая, передают Українські Новини.

Текст законопроекта на данный момент отсутствует.

Он называется "Проект Закона о признании утратившим силу Закона Украины "О внесении дополнений в Кодекс Украины об административных правонарушениях о запрете производства и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты".

Как сообщали Українські Новини, "георгиевскую ленточку" запретили в Украине в 2017 году.

Как сообщали Українськi Новини, полиция составила 13 административных протоколов об использовании "георгиевских ленточек" во время проведения акций, посвященных Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне, в Украине.

Ранее россиянина не пустили в Украину из-за георгиевской ленты на чемодане.

Тем временем в Латвии запретят советскую и нацистскую военную форму и будут штрафовать за ее ношение.