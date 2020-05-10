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  • Шуфрич предложил Раде отменить штрафы за ношение "георгиевских ленточек"
10 мая 2020, воскресенье, 16:06 589
Политика 2020-05-10T16:30:03+03:00
Українські Новини
Шуфрич предложил Раде отменить штрафы за ношение "георгиевских ленточек"

Шуфрич предложил Раде отменить штрафы за ношение "георгиевских ленточек"

Ольга Фандорина
Верховная Рада, Лента, Георгиевская лента, Нестор Шуфрич
Георгиевская лента. Фото: postimg.org
Георгиевская лента. Фото: postimg.org

Депутат Верховной Рады Нестор Шуфрич (фракция "Оппозиционный блок") предлагает парламенту отменить штрафы за ношение "георгиевских ленточек".

Об этом говорится в законопроекте №3457, зарегистрированном в парламенте 8 мая, передают Українські Новини.

Текст законопроекта на данный момент отсутствует.

Он называется "Проект Закона о признании утратившим силу Закона Украины "О внесении дополнений в Кодекс Украины об административных правонарушениях о запрете производства и пропаганды георгиевской (гвардейской) ленты".

Как сообщали Українські Новини, "георгиевскую ленточку" запретили в Украине в 2017 году.

Как сообщали Українськi Новини, полиция составила 13 административных протоколов об использовании "георгиевских ленточек" во время проведения акций, посвященных Дню победы над нацизмом во Второй мировой войне, в Украине.

Ранее россиянина не пустили в Украину из-за георгиевской ленты на чемодане.

Тем временем в Латвии запретят советскую и нацистскую военную форму и будут штрафовать за ее ношение.

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