Астролог рассказал, что ждет всех знаков зодиака 10 мая

Белая полоса продолжится у многих знаков зодиака и в воскресенье, ведь звезды приготовили им что-то интересное в этот день. А подробнее об астрологическом прогнозе для всех знаков зодиака на воскресенье, 10 мая, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии знака зодиака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки астрологическому прогнозу на 10 мая 2020.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Овны в этот день могут столкнуться с рядом мелких неприятностей, с которыми предстоит разобраться в воскресенье. Но звезды уверяют, что благодаря настойчивости представители этого знака со всем успешно справятся. Вечером Овны смогут отдохнуть и пообщаться с родными.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Тельцов ждет благоприятный день, они смогут восстановить связь с людьми, с которыми еще недавно серьезно конфликтовали. Также в течение дня могут появиться новые идеи и планы, которые в перспективе представители этого знака удачно реализуют, и за которые они смогут получить прибыль.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Первая половина дня у Близнецов пройдет напряженно. В этот период звезды советуют не делать ничего важного. Также представителям этого знака зодиака следует сохранять душевное равновесие и не слишком переживать, если у них что-то не будет получаться с первого раза. А на вторую половину воскресенье можно смело планировать важные дела.

Рак (21 июня – 22 июля)

Раков ждет насыщенный день. Представителям этого знака будет сложно справляться с эмоциями, но обстоятельства будут требовать именно этого. Звезды советуют в воскресенье не принимать необдуманных решений, ведь есть риск совершить ошибку. Также лучше проявить аккуратность в общении с близкими, чтобы неосторожным словом не спровоцировать конфликт.

Лев (23 июля – 22 августа)

Звезды будут на стороне Львов в этот день. Представители этого знака смогут существенно продвинуться в делах, удачно реализовать любые начинания и избежать ошибок в принятии решений. Настойчивость и обаяние позволят быстрее достичь намеченных целей и не нарваться на конфликты.

Дева (23 августа – 22 сентября)

В воскресенье Девам не следует спешить, браться за сомнительные дела и принимать участие в авантюрах. Также звезды советуют проявлять разборчивость в деловых контактах, чтобы не испортить репутацию и не прогореть в делах. Во второй половине дня удастся отдохнуть и восстановить силы.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Для достижения целей Весам в этот день придется преодолевать трудности. Звезды советуют постараться избегать ненужного риска и не пользоваться сомнительными методами, ведь любые авантюры сегодня обречены на провал.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

У Скорпионов день будет не особо сложный. Первая половина дня будет намного благоприятнее для дел, а вторую можно посвятить отдыху и общению с близкими. Также в этот день можно совершать покупки и не бояться, что купленная вещь не подойдет.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

У Стрельцов день будет наполнен позитивными событиями и начнется благоприятно. Никакие преграды не заставят представителей этого знака остановиться и отказаться от планов. Вторая половина дня пройдет более спокойно, порадует общение с близкими или друзьями.

Козерог (22 декабря – 19 января)

В воскресенье Козероги смогут удачно распорядиться своим временем и направить энергию в нужное русло. Но звезды советуют быть осмотрительнее в общении с близкими, ведь несдержанность может оказаться не на руку представителям этого знака и привести к конфликтам. Вечером вероятны приятные новости.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Неоднозначный день ждет Водолеев, в любой момент в делах могут возникать трудности, но большинство из них не станет помехой на пути к достижению целей, хоть и отнимут некоторое время. Звезды советуют постараться не торопить события и не реагировать на происходящее слишком эмоционально.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Рыб ждет сложный день. Отношения с окружающими будут выстраиваться в зависимости от текущих событий. А в одиночку в воскресенье будет легче достичь успеха. Также звезды уверяют, что в течение дня представителям этого знака зодиака будет поступать полезная информация, не стоит упускать возможность воспользоваться ею в личных интересах.

Как сообщали Українські Новини, в мае пройдет неколько магнитных бурь.

Кроме того, в понедельник, 11 мая, в Украину придет жара до +30 градусов.