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09 мая 2020, суббота, 05:28 427 Инфографика
Lifestyle 2020-05-09T05:28:02+03:00
Українські Новини
Астролог рассказал, кого из знаков зодиака ждут сюрпризы 9 мая

Астролог рассказал, кого из знаков зодиака ждут сюрпризы 9 мая

Елена Новикова
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Гороскоп. Фото: pixabay
Гороскоп. Фото: pixabay

В субботу о трудностях смогут забыть почти все знаки зодиака. Даже те, у кого пятница прошла не так уж и легко. О том, что звезды приготовили всем знакам зодиака на субботу, 9 мая, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии знака зодиака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки астрологическому прогнозу на 9 мая 2020.Чем выше показатель энергии знака зодиака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки астрологическому прогнозу на 9 мая 2020.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В течение этот дня Овнам предстоит решать серьезные проблемы. Но звезды уверяют, что в итоге все разрешится и вероятен положительный исход многих событий. В субботу также не следует прислушиваться к советам и критике окружающих.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Настроение в течение дня будет меняться, Тельцы будут излишне переживать из-за различных ситуаций, которые не будут иметь к ним прямого отношения. Потому звезды советуют не воспринимать близко к сердцу проблемы других. Также в субботу следует быть осторожнее с финансами и избегать импульсивных покупок.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

В субботу у Близнецов могут обостриться давние разногласия и всплыть на поверхность проблемы прошлого периода. Звезды советуют в этот день отложить в сторону обсуждение важных вопросов, ведь представителям этого знака будет сложно достичь компромиссов.

Рак (21 июня – 22 июля)

Ракам в субботу следует соблюдать осторожность и не действовать спонтанно, особенно в финансовых делах. Иначе есть риск нарваться на проблемы, а легкомыслие может привести к тому, что представители этого знака захотят потратить намного больше, чем могут себе позволить.

Лев (23 июля – 22 августа)

Львов ждет гармоничный день, ведь все события будут развиваться благоприятно. В это время можно заниматься планированием и обсуждать будущие дела с партнерами. Во второй половине дня можно совершать покупки.

Дева (23 августа – 22 сентября)

День начнется небольших проблем. В первой половине дня лучше не решать важные вопросы. Во второй половине субботы ситуация изменится, она пройдет более удачно. В этот период можно смело рисковать.

Весы (23 сентября – 22 октября)

У Весов будет благоприятный день. В субботу не будет напряженных моментов. Но звезды советуют избегать тяжелой физической работы и излишних нагрузок, иначе есть риск возникновения проблем со спиной. В этот период лучше отдыхать.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Скорпионы будут ощущать себя на подъеме в этот день. Представители этого знака будуь проявоять настойчивость и решительность в делах, что позволит им добиться успеха. Однако следует обратить внимание на общение с окружающими, ведь в этот день опрометчивые слова могут испортить отношения с важными для Скорпионов людьми.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

В течение субботы Скорпионам следует быть начеку, особенно проявлять бдительность по отношению к малознакомым людям и не доверять излишне новым знакомым. Вторую половину дня можно посвятить планированию на будущее.

Козерог (22 декабря – 19 января)

В субботу Козерогам можно не бояться рисковать и действовать решительно. Также в этот день можно доверять интуиции, она поможет не совершать ненужных ошибок. Также звезды уверяют, что у представителей этого знака не будут возникать ссоры, а настроение никто не сможет испортить.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Звезды советуют Водолеям в субботу уделить внимание важным делам. Также у представителей этого знака появятся хорошие идеи, которые можно будет воплотить в жизнь. Общение с окружающими также будет выстраиваться легко, конфликтов не предвидится.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

В этот день Рыбам лучше ничего не откладывать на потом, а важные дела запланировать на первую половину дня. Утро порадует представителей этого знака удачными совпадениями и интересными событиями. После полудня влияние ситуация изменится и Рыбам будет сложно добиваться намеченных целей.

Как сообщали Українські Новини, в мае пройдет неколько магнитных бурь.

Кроме того, в понедельник, 11 мая, в Украину придет жара до +30 градусов.

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