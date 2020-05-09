Облачно, но без осадков. Прогноз погоды на 10 мая

10 мая в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +18…+20 градусов, в то время, как в понедельник, 11 мая, в Украину придет жара до +30 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +3…+10 градусов, днем +18…+25 градус. В Карпатах без осадков, температура ночью +3…+8 градусов, днем +11…+16 градусов. В Моршине без осадков, температура ночью +6…+8 градусов, днем +21…+23 градусов. В Трускавце без осадков, температура ночью +6…+8 градусов, днем +21…+23 градусов. В Сваляве без осадков, температура ночью +7…+9 градусов, днем +22…+24 градусов. На севере Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +3…+10 градусов, днем +14…+21 градусов. В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +3…+10 градусов, днем +15…+22 градусов. На востоке Украины облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +14…+19 градусов. На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +4…+11 градусов, днем +16…+22 градусов. В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +15…+20 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью +8…+10 градусов, днем +17…+19 градусов. Как сообщали Українські Новини, синоптики предупредили об аномальной погоде в мае. В начале мая пройдут дожди, но спустя несколько дней начнется жара. Тем временем, климатолог дала прогноз на десятилетие.