Облачно, но без осадков. Прогноз погоды на 10 мая

10 мая в Киеве облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +8…+10 градусов, днем +18…+20 градусов, в то время, как в понедельник, 11 мая, в Украину придет жара до +30 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+10 градусов, днем +18…+25 градус.

В Карпатах без осадков, температура ночью +3…+8 градусов, днем +11…+16 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью +6…+8 градусов, днем +21…+23 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью +6…+8 градусов, днем +21…+23 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью +7…+9 градусов, днем +22…+24 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+10 градусов, днем +14…+21 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+10 градусов, днем +15…+22 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, местами небольшой дождь, ветер северо-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +14…+19 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +4…+11 градусов, днем +16…+22 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+11 градусов, днем +15…+20 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +8…+10 градусов, днем +17…+19 градусов.

Как сообщали Українські Новини, синоптики предупредили об аномальной погоде в мае. В начале мая пройдут дожди, но спустя несколько дней начнется жара.

Тем временем, климатолог дала прогноз на десятилетие.