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  • Компромисс с инвесторами в "зеленую" энергетику поможет сохранить имидж страны, — Буславец
09 мая 2020, суббота, 11:12 88
Экономика 2020-05-09T11:19:08+03:00
Українські Новини
Компромисс с инвесторами в "зеленую" энергетику поможет сохранить имидж страны, — Буславец

Компромисс с инвесторами в "зеленую" энергетику поможет сохранить имидж страны, — Буславец

Кира Молчанова
Энергетика, Инвесторы, зеленый тариф, Ольга Буславец, Министерство энергетики и защиты окружающей среды
Ольга Буславец. Фото: Facebook Ольга Буславец
Ольга Буславец. Фото: Facebook Ольга Буславец

Правительство планирует в скором времени завершить диалог с инвесторами по новой модели поддержки "зеленого" тарифа. Об этом сказала и.о. министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславець в интервью каналу "Украина 24".

Диалог с инвесторами поможет сохранить инвестиционный имидж Украины.

По словам Буславец, действующий тариф на "зеленую" электроэнергию слишком обременительный для экономики. Кроме того, его сложно внедрить в энергетическую систему.

"Решение этой проблемы очень затянулось. Последние восемь месяцев, пока этот процесс затягивался в медиации, в переговорах, ситуация с возобновляемыми источниками еще больше ухудшилась: были введены новые мощности, которые энергосистема не в состоянии принять", — отметила Буславець.

Чтобы сохранить лицо и инвестиционный имидж Укфраины, этот вопрос нужно как можно быстрее решить.

"Это необходимо для того, чтобы без арбитражей решить ключевые проблемы в сфере возобновляемой энергетики и сохранить при этом имидж инвестиционно привлекательной страны", - подчеркнула Буславец.

Она заверила, что в ближайшее время на совещании Кабмина будет рассмотрен рамочный меморандум с производителями электроэнергии из возобновляемых источников относительно добровольного пересмотра действующей модели "зеленого" тарифа.

Как сообщали Українськi Новини, заработная плата временно исполняющей обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольги Буславец за апрель составила 20 тыс. гривен, ее заместителей - от 47 тыс. до 99 тыс. гривен.

Временно исполняющая обязанности министра энергетики и защиты окружающей среды Ольга Буславец поручила национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом" проработать возможность реализации проекта по майнингу криптовалют.

Позднее Буславец заявила, что распространяемая в СМИ информация вокруг изучения возможности майнинга криптовалют на АЭС — это манипуляция.

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