В Азовском море корабельно-катерные подразделения ООС провели стрельбы

Корабельно-катерные подразделения Объединенных сил провели стрельбы в акватории Азовского моря. Об этом сообщает пресс-служба Объединенных сил в Facebook.

По данным командования ООС, малый бронированный артиллерийский катер Военно-морских сил Украины "Лубны" и корабельно-катерная тактическая группа Мариупольского отряда морской охраны в составе корабля "Донбасс" и двух катеров отрабатывали совместные действия по уничтожению условного противника в акватории Азовского моря.

"Совместными действиями военнослужащие Вооруженных Сил и Государственной пограничной службы Украины вовремя уничтожили условный вражеский десант и не допустили прорыва противника вглубь обороны", - заявили в штабе.

Как сообщали Українські Новини, украинский ракетный катер участвовал в учениях по стандартам НАТО с американским эсминцем и румынским корветом.

Ранее новый разведывательный корабль для ВМС спустили на воду.

Также в Одесской области показали новые десантно-штурмовые катера, названые в честь погибших морпехов.