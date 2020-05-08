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  • В Азовском море корабельно-катерные подразделения ООС провели стрельбы
08 мая 2020, пятница, 16:51 77
Политика 2020-05-08T17:30:03+03:00
Українські Новини
В Азовском море корабельно-катерные подразделения ООС провели стрельбы

В Азовском море корабельно-катерные подразделения ООС провели стрельбы

Ольга Фандорина
ВМС Украины, Ракетные стрельбы, Учебные стрельбы, Катера

Корабельно-катерные подразделения Объединенных сил провели стрельбы в акватории Азовского моря. Об этом сообщает пресс-служба Объединенных сил в Facebook.

По данным командования ООС, малый бронированный артиллерийский катер Военно-морских сил Украины "Лубны" и корабельно-катерная тактическая группа Мариупольского отряда морской охраны в составе корабля "Донбасс" и двух катеров отрабатывали совместные действия по уничтожению условного противника в акватории Азовского моря.

"Совместными действиями военнослужащие Вооруженных Сил и Государственной пограничной службы Украины вовремя уничтожили условный вражеский десант и не допустили прорыва противника вглубь обороны", - заявили в штабе.

Как сообщали Українські Новини, украинский ракетный катер участвовал в учениях по стандартам НАТО с американским эсминцем и румынским корветом.    

Ранее новый разведывательный корабль для ВМС спустили на воду.     

Также в Одесской области показали новые десантно-штурмовые катера, названые в честь погибших морпехов.    

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