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08 мая 2020, пятница, 05:29 89 Инфографика
Lifestyle 2020-05-08T05:48:38+03:00
Українські Новини
Астролог рассказал, какие изменения ждут всех знаков зодиака 8 мая

Астролог рассказал, какие изменения ждут всех знаков зодиака 8 мая

Елена Новикова
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Гороскоп. Фото: geocaching.com
Гороскоп. Фото: geocaching.com

После удачного четверга некоторых знаков зодиака ждут небольшие трудности в пятницу. О том, что ждет всех знаков зодиака в пятницу, 8 мая, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии знака зодиака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки астрологическому прогнозу на 8 мая 2020.Чем выше показатель энергии знака зодиака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки астрологическому прогнозу на 8 мая 2020.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В течение дня Овнам будет сложно выстраивать взаимоотношения с окружающими. Если сегодня представителям этого знака зодиака предстоит решать важные вопросы, то им следует действовать самостоятельно, а наиболее перспективным периодом будет первая половина дня. Также звезды советуют постараться не вступать в конфликты.

Телец (20 апреля – 20 мая)

День пройдет насыщенно. Звезды советуют Тельцам вернуться к делам прошлого периода, а также исправить и скорректировать некоторые недочеты в них. Иначе есть риск появления проблем, связанных с этими делами. Вторая половина пятницы будет состоять из приятных сюрпризов.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Близнецов ждет неоднозначный день. Звезды советуют уделять внимание мелочам и деталям происходящего, постараться ничего не упускать из виду. В пятницу следует смотреть по сторонам и замечать чужие ошибки, чтобы не совершать свои собственные. Также звезды советуют представителям этого знака быть дипломатичными в общении с близкими, это поможет избежать конфликтов.

Рак (21 июня – 22 июля)

День у Раков пройдет удачно. Даже возникающие мелкие проблемы представители этого знака легко смогут решить. Звезды советуют в пятницу не унывать и сохранять позитивное настроение, что позволит вам быстрее решать текущие задачи и не расстраиваться из-за пустяков.

Лев (23 июля – 22 августа)

Многие события у Львов сложатся удачно. Представители этого знака смогут быстро и эффективно реализовать задуманное. Также в этот день не исключено начало нового любовного романа у одиноких Львов.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Начало пятницы обещает быть благоприятным. Звезды уверяют, что в это время Девам не составит труда исправить свои ошибки, будет шанс научиться чему-то полезному. Но в это время не следует предпринимать необдуманных действий сгоряча, а в сложных моментах лучше обращаться за советом к близким.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Звезды советуют Весам соблюдать осторожность во всех делах, особенно, если предстоит заниматься важными делами. Также лучше в пятницу все свои переживания и секреты оставить при себе, если вы не хотите, чтобы о них узнали те, которым знать этого нежелательно.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Скорпионов ждет плодотворный день, а любые сложные задачи покажутся легкоразрешимыми. Этот день будет удачным для бизнеса и торговли, полезно обсуждать новые проекты или менять работу.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Стрельцов ждет спокойный день. Звезды уверяют, что представители этого знака зодиака смогут благоприятно решить все текущие вопросы. Также можно вернуться к каким-то старым задачам и исправить ошибки прошлого.

Козерог (22 декабря – 19 января)

У Козерогов будет сложный день, многое из того, что задумали, будет решаться с трудом. В этот день звезды советуют не планировать ничего важного и избегать любых ненужных споров, решать существующие вопросы и противоречия нужно мирным путем.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Если Водолеям предстоит заниматься в пятницу важными делами, то им следует не упускать из внимания мелочи. Тогда предствители этого знака справятся со всеми поставленными задачами. Также в этот день можно ожидать сюрпризов от близких.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Рыб ждет насыщенный день. Представители этого знака легко добьются хороших результатов. В этот период можно планировать дела на перспективу, приступать к реализации долгосрочных планов. Намеченное будет удачно реализовано и принесет успех в будущем.

Как сообщали Українські Новини, в мае пройдет неколько магнитных бурь.

Также с 7 на 8 мая прошло "Цветочное полнолуние", восход последнего в 2020 году суперлуния сняли на видео.

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