Из-за смерти 3 пенсионеров от коронавируса директору дома престарелых объявили подозрение

Полиция объявила о подозрении директору дома престарелых из-за смерти 3 пенсионеров от коронавируса в Киевской области.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национальной полиции, передают Українськi Новини.

"Уголовное производство расследуется по ч.2 ст.325 Уголовного кодекса Украины. За нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных заболеваний, повлекших гибель людей, женщине грозит наказание до восьми лет", - сказано в нем.

Директору объявлено о подозрении по статье ч.2 ст.325 (Нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений) Уголовного кодекса.

Согласно сообщению, в полицию поступило сообщение от врача Броварской районной больницы о том, что к ним доставлен пенсионер с подозрением на инфекционное заболевание из села Зазимье.

Чтобы проверить информацию, по указанному адресу прибыли сотрудники Броварского отдела полиции.

Установлено, что дом престарелых функционировал нелегально, с нарушением санитарных и эпидемических норм.

Его директор, физическое лицо-предприниматель, с начала карантинных мероприятий не обеспечила надлежащий уход, оказание медицинской помощи, проведение врачебного осмотра и не приняла мер по изоляции больных коронавирусом.

Следователи полиции провели комплекс мероприятий и установили, что жители пансионата, несмотря на карантинные мероприятия, свободно передвигаются по территории села без масок.

Также установлено, что их беспрепятственно навещали родственники, посетители, один из которых и стал источником коронавирусной инфекции.

В результате таких карантинных нарушений заболели больше 10 пенсионеров, 3 из которых умерли.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 8 мая в Киеве зафиксировали 1721 случаев заражения коронавирусом.

В Вооруженных силах коронавирусом болеет 33 человека, за прошедшие сутки зарегистрировано 4 новых случая заболевания.