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08 мая 2020, пятница, 17:43 9
Мир 2020-05-08T17:44:05+03:00
Українські Новини
В Латвии продлили карантин до 9 июня, но ослаблениями

В Латвии продлили карантин до 9 июня, но ослаблениями

Валерия Драгомирова
Латвия, Карантин, Коронавирус
Латвия. Фото: pixabay
Латвия. Фото: pixabay

В Латвии решили продлить режим чрезвычайной ситуации, введенный в связи с распространением коронавируса, до 9 июня.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на портал Delfi.

При этом после 12 мая целый ряд ограничительных мер отменен или ослаблен.

В частности, отменяется требование перемещения на расстоянии 2 метров в количестве не более двух человек. С 12 мая будут разрешены публичные и частные мероприятия с участием до 25 человек (максимальное время в помещении - три часа, на открытом воздухе - без ограничений).


Разрешены пикеты, митинги, собрания, шествия и религиозные мероприятия. Организаторы должны обеспечивать дистанцию ​​между участниками и доступность средств дезинфекции. Лимит 25 человек не относится к событиям, в которых можно участвовать не выходя из легкового автомобиля.

Международные пассажирские перевозки все еще под запретом. Исключением являются страны Балтии.

Первыми культурными учреждениями, которые после 12 мая начнут восстанавливать работу, будут музеи, библиотеки, Национальный архив и частные культурные учреждения.

Пользование общественным транспортом разрешат только в маске.

Спорт разрешен, но с ограничениями. В групповых тренировках могут принимать участие до 25 человек (вместе с тренером). Нужно соблюдать дистанцию в ​​два метра.

Время тренировки в закрытом помещении не может превышать трех часов, а для тренировок на открытом воздухе лимит не установлен. Спортзалы и фитнес-клубы могут возобновить работу только при условии соблюдения санитарных требований.

С 12 мая будет отменен запрет на работу торговых центров в выходные и праздничные дни. При этом сохраняются меры (предупреждение о соблюдении двухметровой дистанции, ограничительные знаки и информационные сообщения раз в 15 минут).

Как сообщали Українські Новини, из-за пропавшего дрона Латвия закрыла воздушное пространство

Кроме того, Румыния начнет ослабление карантина с 15 мая.

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