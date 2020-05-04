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04 мая 2020, понедельник, 12:21 303
Мир 2020-05-04T12:22:04+03:00
Українські Новини
Из-за пропавшего дрона Латвия закрыла воздушное пространство

Из-за пропавшего дрона Латвия закрыла воздушное пространство

Елизавета Кесельман
Латвия, Воздушное пространство, дрон, тестирование беспилотника
Пропавший дрон компании UAVFactory. Фото: twitter/@LV_CAA
Пропавший дрон компании UAVFactory. Фото: twitter/@LV_CAA

В Латвии, где карантин объявили еще месяц назад, власти закрыли воздушное пространство из-за неудачного тестирования беспилотника. Об этом сообщает Delfi.

В частности, на днях проводились испытания беспилотника компании по производству дронов UAVFactory, в ходе которых дрон был потерян на высоте свыше 200 метров. Отмечается, что его так и не нашли, а горючего дрону хватит примерно на 90 часов. 

Отмечается, что из-за ситуации, власти вынуждены временно закрыть аэропорт "Рига". Так, самолет авиакомпании SmartLynx, летевший по маршруту Урумчи — Рига, был вынужден из-за этого сесть в Таллинне.

Власти Латвии просят людей сообщить о беспилотнике в случае находки. Соседние страны также предупредили, что дрон мог появиться у них. Глава Агентства гражданской авиации Айнис Винцевс сообщил, что подобная ситуация в Латвии случилась впервые. 

Как сообщали Українські Новини, ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, когда в Украине откроют границы. 

Также границы для иностранных туристов открыли Турция, Португалия и Греция. 

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