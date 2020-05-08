В ОРДЛО занижают статистику коронавируса в 2,5 раза, - Минреинтеграции

Оккупационные администрации отдельных районов Донбасса в несколько раз занижают статистику по коронавирусу. Об этом говорится в сообщении Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

По оценкам украинского министерства, статистика по выявлению заболеваемости занижена минимум в 2-2,5 раза путем установления диагнозов ОРВИ, пневмония и сердечная недостаточность.

При этом оккупационные администрации запрещают медикам распространять информацию о реальной ситуации с коронавирусом. Кроме того, оценить ситуацию невозможно из-за нехватки тестов, а случаи COVID-19 в оккупированных районах преимущественно завозные из России.

Также сообщалось о том, что количество заболевших коронавирусом на территории оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей возросло до 115.

Как сообщали Українські Новини, всех приехавших в Крым на майские праздники, будут помещать на обсервацию.

Также сообщалось, что в оккупированном Севастополе вспышка коронавируса: 36 новых случаев за сутки.