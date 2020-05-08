подписаться на рассылку
26.65 27
28.6 29.16
˟
  • Новости
  • Политика
  • В ОРДЛО занижают статистику коронавируса в 2,5 раза, - Минреинтеграции
08 мая 2020, пятница, 16:00 7
Политика 2020-05-08T16:02:06+03:00
Українські Новини
В ОРДЛО занижают статистику коронавируса в 2,5 раза, - Минреинтеграции

В ОРДЛО занижают статистику коронавируса в 2,5 раза, - Минреинтеграции

Ольга Фандорина
Коронавирус, коронавирус в Украине, Коронавирус в ОРДЛО
Коронавирус. Фото: pixabay.com
Коронавирус. Фото: pixabay.com

Оккупационные администрации отдельных районов Донбасса в несколько раз занижают статистику по коронавирусу. Об этом говорится в сообщении Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

По оценкам украинского министерства, статистика по выявлению заболеваемости занижена минимум в 2-2,5 раза путем установления диагнозов ОРВИ, пневмония и сердечная недостаточность.

При этом оккупационные администрации запрещают медикам распространять информацию о реальной ситуации с коронавирусом. Кроме того, оценить ситуацию невозможно из-за нехватки тестов, а случаи COVID-19 в оккупированных районах преимущественно завозные из России.

Также сообщалось о том, что количество заболевших коронавирусом на территории оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей возросло до 115.

Как сообщали Українські Новини, всех приехавших в Крым на майские праздники, будут помещать на обсервацию.

Также сообщалось, что в оккупированном Севастополе вспышка коронавируса: 36 новых случаев за сутки.

Больше новостей о: Коронавирус коронавирус в Украине Коронавирус в ОРДЛО

В Киеве после падения количество новых случаев коронавируса резко увеличилось
Ослабление карантина в Киеве начнется 12 мая. Что разрешат
Новости
В ОРДЛО занижают статистику коронавируса в 2,5 раза, - Минреинтеграции 16:00
Разумков продал недвижимости на 1,8 млн гривен 15:59
Коломойский воюет с Ахметовым за цену на электроэнергию, — Фурса 15:57
С начала года убытки АО "Николаевгаз" уже составили 91 млн гривен 15:50 Пресс-релиз
Дания ослабит карантинные меры с 8 июня 15:48
больше новостей
Индексация пенсий в Украине: когда, кому и на сколько повысят выплаты в 2020 05:50
Мокрый снег, похолодание и сильные дожди с ветрами. Прогноз погоды на 7 мая 21:00
Подозреваемой в угрозах Зеленскому Зверобой не продлили личное обязательство 08:59
Ослабление карантина: с 11 мая музеи откроют с ограничениями, библиотеки работать не будут 20:00 Дополнено
Гривна резко подскочила. Курсы валют на сегодня 05:30
больше новостей
США обвинили Россию в распространении фейков о лаборатории Украины, где хранятся возбудители болезней 21:28
Берлин заявил об однозначной ответственности Германии за развязывание войны, хотя Зеленский считает иначе 11:59
Разумков и Стефанчук в апреле получили по 89,2 тысячи гривен зарплаты и "депутатских" 15:23 Документ
В Запорожье суд постановил, что огород – не общественное место. Маску можно не надевать 06:11
Индексация пенсий в Украине: когда, кому и на сколько повысят выплаты в 2020 05:50
больше новостей
В Киеве начнут отключать горячую воду из-за гидравлических испытаний с 12 мая
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok