Размер заработной платы или стаж. В ПФУ рассказали, что больше влияет на размер пенсии

В Украине при индексации пенсий, количество банков для получения которой сократили, главную роль играет заработная плата пенсионера, а не 40-летний стаж. Об этом заявила Начальник главного управления Пенсионного фонда Украины в Николаевской области Елена Сичугова в эфире программы "Тема дня" на телеканале "UA: Миколаїв".

Так, она сообщила, что у каждого пенсионера после индексации будет свой индивидуальный результат перерасчета.

"Размер пенсии в первую очередь зависит от размера заработной платы, на основании которой ее считали, а в меньшей степени - от стажа. То есть при большом стаже и одновременно низкой заработной плате пенсия априори не будет высокой", - ответила специалист из ПФУ пенсионерке, которая пожаловалась на пенсию в 2027 гривен при 42 годах стажа.

Индексация пенсий в мае 2020 года проводится на 11%.

Также Сичугова отметила, что выплата проиндексированных пенсий началась 4 мая.

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