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09 мая 2020, суббота, 05:30 2222
Общество 2020-05-09T06:45:03+03:00
Українські Новини
Размер заработной платы или стаж. В ПФУ рассказали, что больше влияет на размер пенсии

Размер заработной платы или стаж. В ПФУ рассказали, что больше влияет на размер пенсии

Анна Рудык
Пенсии, Пенсионеры, Повышение пенсий, индексация пенсий
Пенсии
Пенсии

В Украине при индексации пенсий, количество банков для получения которой сократили, главную роль играет заработная плата пенсионера, а не 40-летний стаж. Об этом заявила Начальник главного управления Пенсионного фонда Украины в Николаевской области Елена Сичугова в эфире программы "Тема дня" на телеканале "UA: Миколаїв".

Так, она сообщила, что у каждого пенсионера после индексации будет свой индивидуальный результат перерасчета. 

"Размер пенсии в первую очередь зависит от размера заработной платы, на основании которой ее считали, а в меньшей степени - от стажа. То есть при большом стаже и одновременно низкой заработной плате пенсия априори не будет высокой", - ответила специалист из ПФУ пенсионерке, которая пожаловалась на пенсию в 2027 гривен при 42 годах стажа.

Индексация пенсий в мае 2020 года проводится на 11%.

Также Сичугова отметила, что выплата проиндексированных пенсий началась 4 мая.

Как сообщали Українські Новини, в карантин на детей физлиц-предпринимателей будут выплачивать пособие: кто и сколько получит.

Также на время карантина в Украине установили пособие по частичной безработице.

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