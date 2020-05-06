Выплата пенсий, денежной помощи и зарплат. Количество банков для получения сократили

Министерство финансов сократило на 1 до 42 количество банков, через которые осуществляется выплата пенсий, которые увеличат в мае, денежной помощи, а также заработной платы работникам бюджетных учреждений.

Об этом говорится в сообщении Минфина, передают Українські Новини.

В соответствии с требованиями пункта 4 Порядка отбора банков, через которые осуществляется выплата пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 26.09.2001 № 1231 (в редакции постановления Кабинета Министров Украины от 27.12.2019 № 1151), Министерство финансов Украины публикует перечень уполномоченных банков.

На сегодня уполномочены осуществлять эти выплаты 42 банка: Ощадбанк, Приватбанк, Укргазбанк, Укрэксимбанк, Агропросперис Банк, Аккордбанк, Акцент-Банк, Альфа-Банк, банк "Альянс", банк "Восток", банк "Глобус", "Восточно-украинский банк "Грант", Идея Банк, Индустриалбанк , банк "Клиринговый дом", Коммерческий индустриальный банк, банк "Кредит Днепр", Креди Агриколь Банк, Кредобанк, Кристалбанк, банк "Львов", Мегабанк, МетаБанк, Международный инвестиционный банк, Мотор-банк, МТБ банк, ОТП банк, банк "Пивденный", Пиреус Банк МКБ, Поликомбанк, Полтава-банк, Правэкс-банк, ПУМБ, Радабанк, Райффайзен банк Аваль, банк "Сич", ТАСкомбанк, Укрстройинвестбанк, УкрСиббанк, Universal Bank, банк "Форвард", а также Юнекс Банк.

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