В карантин на детей физлиц-предпринимателей будут выплачивать пособие. Кто и сколько получит

После того, как Кабмин выделил 6 млрд гривен для безработных, правительство выделило 1,6 млрд гривен из фонда борьбы с острой респираторной болезнью COVID-19 для оказания помощи на детей физических лиц-предпринимателей. Об этом заявила министр социальной политики Марина Лазебная, передает пресс-служба министерства.

Так, сообщается, что средства выделены для помощи на детей физических лиц-предпринимателей, избравших упрощенную систему налогообложения и тех, кто относится к первой и второй группе плательщиков единого налога, большинство из которых работает в сфере услуг.

"Это одна из антикризисных программ по усилению социальной защиты семей в период карантина, которые последовательно реализует Минсоцполитики. Министр уверена, что в ближайшее время после согласования с бюджетным комитетом Верховной Рады Украины, программа полностью заработает", - говорится в сообщении.

Такое решение Правительства позволит произвести выплаты помощи на 414 000 детей с 337 000 семей физических лиц-предпринимателей.

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины "Некоторые вопросы социальной поддержки семей с детьми", которая была принята 22 апреля 2020, пособие на детей физическим лицам-предпринимателям, которые относятся к первой и второй группе плательщиков единого налога, будет предоставляться на каждого ребенка до 10 летнего возраста в размере прожиточного минимума (для детей до 6-ти лет - 1779 грн, для детей от 6-ти до 10-ти лет - 2218 гривен).

Выплата помощи введена на период карантина и на один месяц с даты его отмены.

Как сообщали Українські Новини, 22 апреля Кабмин ввел компенсацию по уходу за ребенком в размере прожиточного минимума для приостановивших работу из-за карантина физических лиц-предпринимателей.

Для детей до 6 лет выплата будет составлять 1 779 грн, для детей от 6 до 10 лет - 2 218 гривен.

Также на время карантина в Украине установили пособие по частичной безработице.