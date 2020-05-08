Дочь королевы Елизаветы II обратилась к украинцам по случаю празднования окончания Второй мировой войны

Принцесса Великобритании Анна, которая является дочерью королевы Елизаветы II обратилась к украинцам и странам бывшего Советского Союза со словами почтения и благодарности всем причастным к окончанию Второй мировой войны в Европе. Об этом передает "Европейская правда" со ссылкой на заявление принцессы.

"Сегодня отмечается 75-я годовщина капитуляции Германии, ознаменовавшей завершение Второй мировой войны в Европе. В этот исторический день я хотела бы отдать дань мужчинам и женщинам того героического поколения из разных стран, которые воевали ради победы", – говорится в заявлении.

По словам принцессы, крайне важно отметить невероятную жертву, принесенную народами бывшего Советского Союза.

"Мало кто боролся более отважно или претерпел больше страданий ради победы", – говорится в обращении.

"В нашем противостоянии вызовам современности мы можем черпать вдохновение в мужестве тех, кто сохранил веру друг в друга и кто сформировал важную главу в долгой истории дружбы между народом Соединенного Королевства и народами Украины, России, Беларуси и всех других народов бывшего СССР", – заявила принцесса Анна.

Как сообщали Українські Новини, ранее королева Великобритании заявляла, что в скором времени может отречься от престола.

Кроме того, внук королевы Елизаветы II разводится со своей женой.