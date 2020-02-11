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11 февраля 2020, вторник, 16:34 86
Мир 2020-02-11T16:34:54+02:00
Українські Новини
Внук королевы Елизаветы II разводится со своей женой

Внук королевы Елизаветы II разводится со своей женой

Елизавета Кесельман
королевская семья, Великобритания, Королева Елизавета II, Питер Филлипс
Королева Елизавета 2. Фото: news.sky.com
Королева Елизавета 2. Фото: news.sky.com

Один из внуков королевы Елизаветы II Питер Филлипс и его супруга Отэм заявили о своем разводе. Об этом говорится в сообщении королевского двора, передает российская служба ВВС. 

Отмечается, что данное решение было принято в интересах дочерей и ради сохранения нормальных отношений.

В заявлении подчеркивается, что супруги в равной степени продолжат заниматься воспитанием 9-летней Саванны и 7-летней Айлы. 

О своем намерении расстаться пара объявила королеве и другим родственникам еще в прошлом году. Они прожили в браке 12 лет.

"Решение развестись и установить над детьми совместную опеку обсуждалось многие месяцы, и хотя это решение печально, оно - обоюдно", - сказано в сообщение королевского двора.

42-летний Питер - сын принцессы Анны (дочери королевы) и Марка Филлипса. Он - самый старший внук Елизаветы II и герцога Эдинбургского.

Хотя у самого Питера королевского титула нет, так как он наследник по женской линии и не является старшим членом королевской семьи, которые выполняют целый ряд церемониальных обязанностей.

На канадке Отэм Келли Питер Филлипс женился в 2008 году. Бракосочетание состоялось в часовне святого Георгия Виндзорского замка.

После женитьбы бабушка предложила ему титул графа, но он отказался, поэтому у его детей официальных титулов тоже нет.

Как сообщали Українські Новини, в январе текущего года Принц Гарри и Меган Маркл заявили о своем выходе из королевской семьи. 

Также предполагалось, что в течении 18 месяцев Королева Великобритании Елизавета II может отречься от короны в пользу своего сына принца Чарльза.

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