Внук королевы Елизаветы II разводится со своей женой

Один из внуков королевы Елизаветы II Питер Филлипс и его супруга Отэм заявили о своем разводе. Об этом говорится в сообщении королевского двора, передает российская служба ВВС. Отмечается, что данное решение было принято в интересах дочерей и ради сохранения нормальных отношений. В заявлении подчеркивается, что супруги в равной степени продолжат заниматься воспитанием 9-летней Саванны и 7-летней Айлы. О своем намерении расстаться пара объявила королеве и другим родственникам еще в прошлом году. Они прожили в браке 12 лет. "Решение развестись и установить над детьми совместную опеку обсуждалось многие месяцы, и хотя это решение печально, оно - обоюдно", - сказано в сообщение королевского двора. 42-летний Питер - сын принцессы Анны (дочери королевы) и Марка Филлипса. Он - самый старший внук Елизаветы II и герцога Эдинбургского. Хотя у самого Питера королевского титула нет, так как он наследник по женской линии и не является старшим членом королевской семьи, которые выполняют целый ряд церемониальных обязанностей. На канадке Отэм Келли Питер Филлипс женился в 2008 году. Бракосочетание состоялось в часовне святого Георгия Виндзорского замка. После женитьбы бабушка предложила ему титул графа, но он отказался, поэтому у его детей официальных титулов тоже нет. Как сообщали Українські Новини, в январе текущего года Принц Гарри и Меган Маркл заявили о своем выходе из королевской семьи. Также предполагалось, что в течении 18 месяцев Королева Великобритании Елизавета II может отречься от короны в пользу своего сына принца Чарльза.