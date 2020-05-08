подписаться на рассылку
26.65 27
28.6 29.16
˟
08 мая 2020, пятница, 13:33 2111
Общество 2020-05-08T13:44:20+03:00
Українські Новини
Наместник Лавры подал иск на "5 канал" - требует опровергнуть ложь и извиниться

Наместник Лавры подал иск на "5 канал" - требует опровергнуть ложь и извиниться

Петр Стуженко
Киево-Печерская Лавра, 5 канал, Елена Исаевская, Митрополит Павел
Митрополит Павел. Фото: lavra.ua
Митрополит Павел. Фото: lavra.ua

Адвокат Елена Исаевская, представляющая интересы наместника Киево-Печерской лавры, заявила, что митрополит Павел обратился с иском в Печерский районный суд г. Киева к телевизионному каналу "Пятый канал" в связи с распространением лживой информации о якобы призывах владыки приходить верующим в храм в период обострения коронавируса в Украине.

Об этом говорится на официальном веб-сайте Киево-Печерской лавры.

Адвокат также заявила, что своей ложью "Пятый канал" не только нанес удар по репутации Церкви, но и спровоцировал дискредитацию религии и пропаганду конфликта на религиозной почве.

"Митрополит Павел требует от "Пятого канала" немедленно опровергнуть ложь и принести извинения верующим", - отметила Исаевская, добавив, что докажет недостоверность информации в открытом судебном процессе.

Пятый канал принадлежит Петру Порошенко. Против него антикоррупционные органы расследуют более 12 уголовных дел по обвинениям в совершении различных преступлений за время его президентства. Точное количество дел против Порошенко НАБУ отказалась назвать.

Больше новостей о: Киево-Печерская Лавра 5 канал Елена Исаевская Митрополит Павел

В Киеве после падения количество новых случаев коронавируса резко увеличилось
Что изменится в Киеве с 12 мая. Полный перечень послаблений в столице
Новости
Наместник Лавры подал иск на "5 канал" - требует опровергнуть ложь и извиниться 13:33
Грузия вызывает посла в Украине из-за назначения Саакашвили главой исполкома реформ 13:26
В апреле киевляне почти погасили долги по коммуналке и перешли на онлайн-платежи 13:23
Выборы в Беларуси пройдут 9 августа. Лукашенко будет баллотироваться уже шестой раз 13:23
Шестую неделю подряд доллар в обменниках продолжает свое падение 13:21
больше новостей
Индексация пенсий в Украине: когда, кому и на сколько повысят выплаты в 2020 05:50
Мокрый снег, похолодание и сильные дожди с ветрами. Прогноз погоды на 7 мая 21:00
Подозреваемой в угрозах Зеленскому Зверобой не продлили личное обязательство 08:59
Ослабление карантина: с 11 мая музеи откроют с ограничениями, библиотеки работать не будут 20:00 Дополнено
Гривна резко подскочила. Курсы валют на сегодня 05:30
больше новостей
США обвинили Россию в распространении фейков о лаборатории Украины, где хранятся возбудители болезней 21:28
Разумков и Стефанчук в апреле получили по 89,2 тысячи гривен зарплаты и "депутатских" 15:23 Документ
В Запорожье суд постановил, что огород – не общественное место. Маску можно не надевать 06:11
Врачам больницы скорой помощи в Киеве вполовину убавили зарплату 17:31
Индексация пенсий в Украине: когда, кому и на сколько повысят выплаты в 2020 05:50
больше новостей
Кабмин установил, что ограничения по зарплате не касаются военных и медиков
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok