Наместник Лавры подал иск на "5 канал" - требует опровергнуть ложь и извиниться

Адвокат Елена Исаевская, представляющая интересы наместника Киево-Печерской лавры, заявила, что митрополит Павел обратился с иском в Печерский районный суд г. Киева к телевизионному каналу "Пятый канал" в связи с распространением лживой информации о якобы призывах владыки приходить верующим в храм в период обострения коронавируса в Украине.

Об этом говорится на официальном веб-сайте Киево-Печерской лавры.

Адвокат также заявила, что своей ложью "Пятый канал" не только нанес удар по репутации Церкви, но и спровоцировал дискредитацию религии и пропаганду конфликта на религиозной почве.

"Митрополит Павел требует от "Пятого канала" немедленно опровергнуть ложь и принести извинения верующим", - отметила Исаевская, добавив, что докажет недостоверность информации в открытом судебном процессе.

Пятый канал принадлежит Петру Порошенко. Против него антикоррупционные органы расследуют более 12 уголовных дел по обвинениям в совершении различных преступлений за время его президентства. Точное количество дел против Порошенко НАБУ отказалась назвать.