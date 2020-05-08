Намісник Лаври подав позов на "5 канал" до Печерського райсуду Києва

Адвокат Олена Ісаєвська, що представляє інтереси намісника Києво-Печерської лаври, заявила, що митрополит Павло звернувся із позовом до Печерського районного суду м. Києва до телевізійного каналу "П'ятий канал" у зв'язку з поширенням неправдивої інформації про нібито заклики владики приходити віруючим храм в період загострення коронавіруса в Україні.

Про це йдеться на офіційному веб-сайті Києво-Печерської лаври.

Адвокат також заявила, що своєю брехнею "П'ятий канал" не лише завдав удар по репутації Церкви, але й спровокував дискредитацію релігії та пропаганду конфлікту на релігійному ґрунті.

"Митрополит Павло вимагає від "П'ятого каналу" негайно спростувати брехню і принести вибачення віруючим" - зазначила Ісаєвстка, додавши, що доведе недостовірність інформації на відкритому судовому процесі.