Выборы в Беларуси пройдут 9 августа. Лукашенко будет баллотироваться уже шестой раз

В Беларуси, где уже завтра состоится парад, посвященный Дню победы, заявили о том, что выборы президента пройдут 9 августа. Об этом передает БелТА.

В частности, провести президентские выборы 9 августа предложила перед голосованием в парламенте председатель белорусской ЦИК Лидия Ермошина.

Глава палаты представителей Владимир Андрейченко заявил, что депутатов ожидает серьезная организационно-политическая работа как в парламенте, так и избирательных округах.

"Чтобы выборы главы государства прошли открыто, демократично и в строгом соответствии с Конституцией", - заявил он.

В то же время президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в стране нет оснований для переноса выборов в этом году.

"У нас нет оснований их переносить, нет возможности по конституции перенести эти выборы. Поэтому мы проведем выборы. Это будет точно летом. Крайний срок — конец августа", — передает издание слова Лукашенко.

Согласно законодательству, очередные президентские выборы в Беларуси должны состояться не позднее 30 августа 2020 года.

Лукашенко, который возглавляет Беларусь с 1994 года заявил, что намерен баллотироваться на очередной срок. Это будет уже шестая президентская избирательная кампания Лукашенко. При этом он заявил, что народ сам должен его просить баллотироваться.

Как сообщали Українські Новини, из-за пандемии коронавируса Польша приняла решение провести выборы по почте.