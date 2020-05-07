Сегодня последнее суперлуние-2020. Восход яркой "цветочной" Луны сняли на видео

В то время, как в 2020 году уже было три Суперлуния, в частности, в апреле на небе взошла Розовая Суперлуна, на последнюю в году, цветочную, Суперлуну можно посмотреть в ночь на с 7 на 8 мая.

В частности, как пишет CNET, сегодня будет пик цветочного Суперлуния.

В NASA отмечают, что наблюдать Суперлуние можно было с вечера вторника. Однако именно в сегодняшнюю ночь оно достигнет пика и сойдет к утру.

Лучшим временем, чтобы посмотреть на спутник Земли, будет закат, сообщают в издании. Восход Луны можно наблюдать, посмотрев в противоположном от заката Солнца направлении.

Если же облака нарушат ваши планы, то посмотреть на цветочную Луну можно онлайн. Трансляция будет проводиться из Рима в 21:30 по киевскому времени.

Цветочная Луна получила свое название из альманаха американских фермеров из Штата Мэн 1930-х годов. Они назвали явление, воспевая оду к весне, ведь в это время в их местности цветут растения.

Суперлуние – астрономическое явление, которое происходит при совпадении полнолуния или новолуния с перигеем – моментом, когда Земля и Луна находятся на максимально близком расстоянии.

По данным Royal Museums Greenwich, во время Суперлуния спутник Земли может казаться на 14% больше и на 30% ярче, чем полнолуние в самой дальней точке, апогее.

Как сообщали Українські Новини, в ночь с 7 на 8 апреля жители земли наблюдали за розовым суперлунием.

Кроме того, в мае можно наблюдать дургое красочное астрономических явление – пик звездопада Эта-Аквариды.