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07 мая 2020, четверг, 05:28 43 Инфографика
Lifestyle 2020-05-07T05:28:02+03:00
Українські Новини
Астролог рассказал, что ждет всех знаков зодиака 7 мая

Астролог рассказал, что ждет всех знаков зодиака 7 мая

Елена Новикова
Гороскоп, советы астрологов, астрологический прогноз, гороскоп на каждый день, гороскоп на сегодня, гороскоп на четверг
Гороскоп. Фото: pixabay
Гороскоп. Фото: pixabay

Четверг пройдет хорошо для многих знаков зодиака. Звезды уверяют, что настроение представителей этих знаков не испортит даже плохая погода. А подробнее об астрологическом прогнозе на сегодня, 7 мая, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии знака зодиака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию гороскопа на 7 мая 2020.Чем выше показатель энергии знака зодиака, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию гороскопа на 7 мая 2020.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Овнам не стоит ничего делать наспех и куда-то торопиться в четверг. Первая половина дня не будет столь продуктивной, как этого хотелось бы, но уже к вечеру ситуация изменится к лучшему. Потому звезды советуют представителям этого знака планировать важные дела именно на это время.

Телец (20 апреля – 20 мая)

В четверг Тельцы будут полны идей, энергии и энтузиазма. Звезды уверяют, что представители этого знака смогут легко решить возникающие на пути проблемы, потому не стоит пасовать перед трудностями и можно браться за любое сложное.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Первая половина дня принесет хорошие новости и будет наполнена приятными событиями. Однако Близнецам не следует в четверг торопиться с принятием решений, необходимо будет запастись временем, чтобы тщательно продумать каждый свой шаг и каждое слово. Вторая половина подходит для отдыха и общения с близкими.

Рак (21 июня – 22 июля)

Удача будет не на стороне Раков. Сложные и важные вопросы лучше отложить в сторону и вернуться к ним в пятницу. Также представители этого знака будут ощущать беспокойство относительно недавно принятого решения. Звезды советуют посвятить четверг отдыху.

Лев (23 июля – 22 августа)

Не самый лучший день будет у Львов на этой неделе. Развитие текущих событий будет проходить сложно и заставит представителей этого знака изрядно понервничать, ведь не все будет складываться в их пользу. Звезды советуют отложить важные дела в сторону и занятья чем-то малозначительным.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Дев ждет противоречивый день, но звезды уверяют, что представители этого знака будут чувствовать себя в своей тарелке. Для того, чтобы достичь цели, не стоит действовать опрометчиво, продумывайте свои шаги наперед.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Четверг принесет много позитивных событий Весам. Звезды уверяют, что представители этого знака смогут решить старые проблемы и помириться с теми, с кем давно были в ссоре. Также в этот день можно идти против правил и не бояться экспериментировать. Если предстоит делать выбор, то можете смело прислушиваться к своей интуиции.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Скорпионам в четверг предстоит понервничать, ведь день начнется непредсказуемым. Звезды советуют держать эмоции под контролем, сохранять хладнокровие и не особенно переживать по мелочам. Уже после обела ситуация начнет меняться в лучшую сторону.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

В первой половине дня Стрельцы легко смогут легко допустить ошибки, кторые принесут негативные последствия. Есть риск, что кто-то попытается обмануть представителей этого знака зодиака. Ближе к вечеру ситуация изменится к лучшему.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Козерогов ждет неплохой день. Но звезды уверяют, что представителям этого знака необходимо быть готовыми к тому, что могут возникнуть мелкие неприятности в делахна пути.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Водолеев ждет очень насыщенный день, ведь звезды приготовили им множество дел. Но волноваться не стоит, все дела будут по сим представителям этого знакаю Кроме того, в четверг Водолеи смогут порадовать любимых сюрпризами и подарками. Также не исключены удачные покупки и приобретения.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Рыб ждет благоприятный и плодотворный день. Звезды уверяют, что представители этого знака смогут решить много важных дел. Но помните, что в затруднительных моментам лучше попросить помощи.

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