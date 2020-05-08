Местами дождь и порывистый ветер. Синоптик дала прогноз погоды на пятницу

После дождливого дня с грозами, снегом и штормовым ветром в пятницу, 8 мая, дожди ослабнут, а на Западе и Севере Украины прекратятся. Почти во всех центральных областях не будет существенных осадков. Небольшой доджь возможен только ночью.

Об этом на странице в Facebook написала синоптик Наталья Диденко.

По словам Диденко, основную порцию осадков завтра получит восточная часть Украины, Сумская, Днепр с районами, дотянет до Полтавщины, Запорожья, Крыма.

Ветер преимущественно будет северо-западный, а в восточных областях юго-западный, порывистый.

"Температура воздуха постепенно сбрасывать неуместны холодные кандалы, воздух в пятницу начнет прогреваться. Ночь еще побудет холодной", - отмечает синоптик.

В пятницу днем ​​ожидается температура +13 +17 градусов, но в Сумской, Черниговской, Харьковской областях будет немного прохдаднее +10 +14 градусов.

В Киеве 8 мая прояснится, а в течение дня потеплеет до +14 градусов.

"Хотя отдельные влажные облака иногда побродят, что-то потеряв на столичном небе, и периодически будет дуть порывистый северо-западный ветер", - добавила Диденко.

Уже 10-11 мая в Киеве температура повысится до +22 +25 градусов.

Также отмечается, что в середине следующей недели температура воздуха снова понизится.

Прогноз погоды на 8 мая. Карта: Наталка Діденко/Facebook

Как сообщали Українські Новини, синоптики предупредили об аномальной погоде в мае.

Кроме того, по словам синоптиков, частые холодные периоды будут сменять редкие потепления не только в мае 2020, но и в течение всех летних месяцев.