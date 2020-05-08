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08 травня 2020, пʼятниця, 06:30 6
Lifestyle 2020-05-08T07:00:02+03:00
Українські Новини
Повелитель весняних дощів: що можна робити в День Святого Марка

Повелитель весняних дощів: що можна робити в День Святого Марка

Ирина Николенко
Народні прикмети, день ангела, День матері, релігійні свята
День Святого Марка. Фото: otvetim.info
День Святого Марка. Фото: otvetim.info

8 травня в Україні вшановують загиблих у Другій світовій війні, а також цього дня віряни відзначають День пам'яті Святого апостола і євангеліста Марка. З цим святом пов'язують багато прикмет та звичаїв, передають Українські Новини.

8 травня віруючі відзначають день Святого Марка, якого називають володарем весняних дощів або Марком Ключником. За повір'ям, якщо в травні буде не менше 3 дощів, то буде хороший урожай хліба на 3 роки.

За давніми віруваннями, якщо у цей день співочі птахи повертаються зграями, то літо буде теплим. Також, якщо у цей день на небі можна побачити високу веселку, то буде гарна погода, а якщо низька – варто чекати нещастя.

Якщо будуть холодні і рясні дощі, то не буде врожаю меду.

Також якщо в цей день зозуля кує, морозів більше не буде.

8 травня забороняється розливати воду на землю, вважалося, що через це Марк може залишити землю без дощів.

Якщо на город чи сад прилетять птахи – це до хорошого врожаю на деревах і на грядках.

Тому в цей день віряни молилися Святому Марку, щоб він оберігав посіви від засухи, разом з тим, і щоб не було сильних злив, які можуть залити урожай.

Також вважається, що цей день може бути вдалим для поїздок, подорожей та відряджень. Також 8 травня можна починати нові справи.

8 травня відзначають іменини: Марк, Сергій, Василь.

Як повідомляли Українські Новини, на цьому тижні в Україні будуть відзначати День матері. Що можна подарувати найдорожчій людині - ТОП-5 ідей для подарунка.

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