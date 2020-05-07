Россия распространяет фейки о разработке вирусов в лабораториях Украины, Грузии и Армении, - Госдеп

Россия активно распространяет фейки против лабораторий Лугара. Российские официальные лица годами делали заявления о том, что США якобы разрабатывают в лабораториях Лугара химическое и биологическое оружие. США неоднократно эти обвинения отвергали, в лаборатории Украины в том числе.

Лаборатории, в создании которых помогали США, создавались с целью помочь странам на постсоветском пространстве переориентировать свои научные проекты по военной направленности на подготовку к новым угрозам вроде пандемий, пишет "Голос Америки".

"15 лет назад Соединенные Штаты инвестировали в создание диагностических лабораторий для отслеживания и исследования инфекционных заболеваний. Они известны как лаборатории Лугара, названные в честь покойного сенатора Лугара. Финансирование этих лабораторий закреплено в законе Нанна-Лугара, предусматривающий уничтожение межконтинентальных баллистических ракет. Эти лаборатории имеют целью помочь странам бороться с будущими вызовами, в том числе и биологическими угрозами", - пояснил в ходе онлайн-конференции в вашингтонском аналитическом центре Фонд Маршалла заместитель помощника Госсекретаря США Джордж Кент.

Вместо того, чтобы работать вместе с остальными странами мира и направить все свои усилия на борьбу с пандемией, Россия прибегает к привычной политики дезинформации, говорит Кент.

"Очень жаль, что в то время, когда международное сообщество ищет пути сотрудничества, Россия ведет свою традиционную кампанию по дезинформации против лабораторий Лугара, в частности против лаборатории в Грузии, утверждая, что они создают вирусы. Россия повторяет и усиливает свою старую ложь и распространила эту ложь на лаборатории в Украине и Армении. И мы видим, что политические ставленники и контролируемые Россией СМИ повторяют эту ложь".

Эту ложь, русский дезинформацию против лабораторий, прилагают все усилия, чтобы побороть коронавирус, подхватил и усилил Китай, добавляет Джордж Кент.

"Если посмотреть на такие страны как Грузия, Армения, Украина и Азербайджан, лаборатории, проводящие тестирование на коронавирус сейчас, были построены там более десятка лет назад. Там работают ученые, были обучены отвечать именно на такие вызовы (как пандемия коронавирусу- ред)", - объясняет заместитель помощника Госсекретаря США Джлордж Кент.

Как сообщали Українські Новини, СБУ нашла 79 российских "киберактивистов", которые распространяли фейки о коронавирусе.

Ранее СБУ разоблачила 38 распространителей фейков о коронавирусе.