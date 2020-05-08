3 миллиона пакистанских семей полагаются на внешнюю помощь в условиях карантина COVID-19 (социсследование)

Поскольку во всем мире, включая Исламскую Республику Пакистан (ИРП), повсеместно считалось, что карантин является неизбежной инициативой по выравниванию кривой COVID-19, три миллиона пакистанских домохозяйств не имели другого выбора, кроме как полагаться на помощь правительства или неправительственных организаций (НПО) для удовлетворения основных потребностей своих семей. Такие данные социологического опроса опубликовало информационное агентство The Dispatch News Desk (DND).

Опрос был проведен Gallup Pakistan в апреле 2020 года по телефону для анализа воздействия COVID-19 на пакистанские домашние хозяйства.

Позже Gallup Pakistan опубликовал Специальный отчет "Экономическое воздействие карантина из-за коронавируса на домохозяйства в Пакистане", в котором представлена ​​человеческая составляющая нынешних проблем, вызванных карантином, который правительство страны ввело во всем Пакистане для смягчения воздействия COVID-19.

Ниже приведены основные выводы опроса:

В Пакистане усиливаются опасения по поводу отсутствия продовольственной безопасности

Почти 6,9 миллиона глав домохозяйств в Пакистане утверждают, что сократили количество или размер питания для некоторых членов семьи для удовлетворения основных потребностей своей семьи. Большая доля городского населения (27%), чем сельские респонденты (20%), отмечает сокращение количества или размеров потребляемой еды для удовлетворения основных потребностей домочадцев.

Почти каждый четвертый пакистанец (23%) говорит, что теперь он использует менее предпочтительные и менее дорогие продукты питания для удовлетворения основных бытовых потребностей.

Почти 24 миллиона взрослых заявили, что за последние 7 дней они позаимствовали еду или обратились за помощью к друзьям или родственникам, чтобы удовлетворить основные потребности своего ближайших родственников. Большая доля респондентов старше 50 лет (29%) сообщают, что одалживают еду или ищут друзей/родственников, которые помогают им удовлетворить основные потребности их семьи.

Фото:The Dispatch News Desk (DND)

Финансовая нестабильность начала снижаться:

Почти каждый пятый пакистанец (19%) говорит, что им пришлось полагаться на свои сбережения для удовлетворения основных бытовых потребностей. Более высокая доля пожилых людей и городских респондентов (по 27%) сообщили, что использовали свои денежные средства или банковские сбережения для удовлетворения основных потребностей своего домохозяйства.

Почти 10 миллионов взрослых сообщают, что они начали искать способы заработать дополнительные деньги для удовлетворения основных потребностей своих домочадцев. На 6% больше городских, чем сельских респондентов утверждают, что они начали искать способы заработать дополнительные деньги для удовлетворения основных потребностей своего домохозяйства.

Растет зависимость от внешней помощи и продажи активов для поддержания финансирования домашних хозяйств:

3 миллиона семей утверждают, что использовали на прошлой неделе помощь правительства или НПО для удовлетворения основных потребностей своего домохозяйства.

8 миллионов семей заявили, что продали некоторые активы за последние 7 дней, чтобы покрыть их основные домашние потребности.

По состоянию на 8 мая, в Исламской Республике Пакистан было зарегистрировано около 25 тыс случаев инфицирования коронавирусом. От болезни скончались около 580 человек. В то же время, смогли побороть болезнь почти 6,5 тыс местных жителей.

Как информировали Українські Новини, Премьер-министр Исламской Республики Пакистан Имран Хан и члены Федерального кабинета министров страны объявили о решении пожертвовать свои месячные зарплаты в Фонд помощи противодействию коронавирусу.