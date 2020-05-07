Правительство Пакистана объявило о пожертвовании месячной зарплаты членов Кабмина в Фонд противодействия коронавирусу

Премьер-министр Исламской Республики Пакистан (ИРП) Имран Хан и члены Федерального кабинета министров страны объявили о решении пожертвовать свои месячные зарплаты в Фонд помощи противодействию коронавирусу. Об этом сообщает информационное агентство The Dispatch News Desk (DND).

Решение было принято на очередном заседанни правительства, когда Федеральный кабинет министров ИРП встретился в Исламабаде, чтобы обсудить различные пункты повестки дня, имеющие национальное и международное значение, помимо ситуации, возникшей в результате вспышки коронавируса в стране.

Согласно правительственному заявлению, все федеральные министры, советники и специальные помощники согласились внести свою месячную зарплату в Фонд помощи пострадавшим от пандемии и противодействию распространения коронавируса.

Кроме того, Кабинет министров утвердил решение о постепенном ослаблении после 9 мая карантинных ограничений, введенных в стране.

Однако, по словам федерального министра информации и телерадиовещания Пакистана Сайеда Шибли Фараза, окончательное решение относительно снятия отдельных карантинных мероприятий будет принято после консультаций со всеми службами Национального центра управления и эксплуатации (НКОК) несколько позже.

В своем обращении к членам правительства Пакистана Премьер-министр Имран Хан подчеркнул, что выступает за возобновление всей предпринимательской деятельность в стране. Однако, по его словам, все коммерческие структуры должны соблюдать необходимые ограничительные меры.