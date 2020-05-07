Во Франции выльют 10 млн литров пива, которое не продали из-за Covid-19

Национальная ассоциация пивоваров Франции заявила, что производителям придется избавиться от 10 млн литров пива - четырех бассейнов олимпийского размера - из-за истечения срока годности, в то время, как сенат Франции поддерживает продление чрезвычайного положения до 10 июля.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Большая часть испорченного продукта - это крафтовое пиво, которое зачастую не пастеризуется, в отличие от традиционных светлых лагеров, и быстрее портится.

"Это очень хмельное пиво, и если его хранить слишком долго, больше двух-трех месяцев, вкус и аромат теряются", - сказал руководитель ассоциации пивоваренных заводов.

Производителям не удалось продать пиво из-за закрытия кафе и ресторанов, резкой остановки туризма и отмены фестивалей и выставок в связи со строгими эпидемическими запретами.

Данные были составлены на основе информации от более 300 членов ассоциации, которые представляют 98% производства пива во Франции.

Около 70% пивоваров сообщили, что с середины марта потеряли половину оборота или более, сообщили в ассоциации.



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