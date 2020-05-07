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07 мая 2020, четверг, 12:53 1507
Европа 2020-05-07T14:15:02+03:00
Українські Новини
Во Франции выльют 10 млн литров пива, которое не продали из-за Covid-19

Во Франции выльют 10 млн литров пива, которое не продали из-за Covid-19

Валерия Драгомирова
Франция, Пиво, Коронавирус
Пиво. Фото: pixabay
Пиво. Фото: pixabay

Национальная ассоциация пивоваров Франции заявила, что производителям придется избавиться от 10 млн литров пива - четырех бассейнов олимпийского размера - из-за истечения срока годности, в то время, как сенат Франции поддерживает продление чрезвычайного положения до 10 июля

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

Большая часть испорченного продукта - это крафтовое пиво, которое зачастую не пастеризуется, в отличие от традиционных светлых лагеров, и быстрее портится.

"Это очень хмельное пиво, и если его хранить слишком долго, больше двух-трех месяцев, вкус и аромат теряются", - сказал руководитель ассоциации пивоваренных заводов.

Производителям не удалось продать пиво из-за закрытия кафе и ресторанов, резкой остановки туризма и отмены фестивалей и выставок в связи со строгими эпидемическими запретами.

Данные были составлены на основе информации от более 300 членов ассоциации, которые представляют 98% производства пива во Франции.

Около 70% пивоваров сообщили, что с середины марта потеряли половину оборота или более, сообщили в ассоциации.


Как сообщали Українські Новини, Франция просит людей передвигаться на карантине на велосипедах

Кроме того, Франция на пятом месте в мире по количеству больных коронавирусом

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