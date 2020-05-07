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07 мая 2020, четверг, 12:11 593
Общество 2020-05-07T12:15:01+03:00
Українські Новини
Глава МОЗ объяснил, откуда взялась новая вспышка коронавируса в Киево-Печерской Лавре

Глава МОЗ объяснил, откуда взялась новая вспышка коронавируса в Киево-Печерской Лавре

Ольга Фандорина
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Киево-Печерская лавра. Фото: kiev-code.com.ua
Киево-Печерская лавра. Фото: kiev-code.com.ua

Вспышка коронавируса в Киево-Печерской лавре, где выявили 17 новых больных, произошла после проверки священнослужителей, которые вышли с самоизоляции. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Если мы говорим о Киево-Печерской лавре, то мы должны говорить, что на сегодняшний день есть 17 новых случаев заболеваемости на коронавирусную болезнь. Все эти люди были контактными с пациентами, которые заболели две-три недели назад, они находились на самоизоляции и на выходе из самоизоляции им было сделано ПЦР-тестирование, у 17 человек обнаружили положительный тест", - сообщил министр.

Он отметил, что местные власти имеют полномочия для того, чтобы усилить карантинные мероприятия на территории Киево-Печерского заповедника.

"В органы местного самоуправления есть соответствующие полномочия по усилению карантинных мероприятий локально на территории того или иного заведения, в данном случае - на территории заповедника: все это будет установлено в соответствии с решением органов местной власти, будет сделано соответствующее представление от санитарного врача города Киева", - добавил он.

Как сообщали Українські Новини, по состоянию на 9:00 6 мая в Украине 13184 лабораторно подтвержденных случаях COVID-19, из них 327 летальных, 2097 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 487 новых случаев (за прошлые сутки 366 новых случаев).

Также с 11 мая в Украине изменятся условия карантина. В Минздраве рассказали о послаблениях

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