За сутки из Канады, Индии и Норвегии спецрейсами домой вернулись более 450 украинцев

Государственная пограничная служба оформила спецрейсы из Канады, Норвегии и Индии в 56-й день карантина в Украине.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передают Українськi Новини.

"За прошедшие сутки в пункте пропуска "Борисполь" оформили на прилет более 470 пассажиров, прибывших тремя эвакуационными рейсами", - сказано в нем.

Отмечается, что самолетами из Торонто (Канада), Осло (Норвегия) и Гоа (Индия) в Украину прибыли преимущественно украинцы.

Кроме привычных контрольных процедур, пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" осуществили температурный скрининг пассажиров и опросы о состоянии здоровья.

Среди прибывших не было лиц с повышенной температурой тела или жалобами на наличие симптомов заболевания ОРВИ.

Все прилетевшие указанными рейсами, кроме одного человека, выбрали предусмотренный карантин с применением приложения "Дій вдома".

После проверки сотрудниками Госпогранслужбы регистрации в приложении эти лица отправились на двухнедельную самоизоляцию по указанным адресам.

Один пассажир рейса из Гоа решил отправиться на карантин в обсерватор.

В общем пассажиропоток на государственной границе остается довольно низким.

За прошедшие сутки сотрудники Госпогранслужбы оформили на въезд и выезд меньше 13 тыс. человек.

Как сообщали Українськi Новини, 350 украинцев вернулись домой из Египта и ОАЭ.

Ранее за сутки в Украину спецрейсами вернулись более 550 человек.