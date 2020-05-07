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  • Юристы посоветовали, как во время карантина украинцам избежать штрафов за коммуналку
07 мая 2020, четверг, 06:37 1054
Политика 2020-05-07T06:40:42+03:00
Українські Новини
Юристы посоветовали, как во время карантина украинцам избежать штрафов за коммуналку

Юристы посоветовали, как во время карантина украинцам избежать штрафов за коммуналку

Кира Молчанова
Юрист, Коммунальные платежи, Задолженность за коммунальные платежи, карантин в Украине
Коммунальные платежи
Коммунальные платежи

В Украине продлили карантин, но с 11 мая разрешили некоторые его смягчения. При этом еще когда Кабмин отправил всю страну на вынужденный отдых, он принял решение не начислять штрафы и пеню за несвоевременную оплату коммунальных услуг. Однако к некоторым должникам все равно пытаются применить санкции.

Юрист Людмила Кукса в интервью изданию "Сегодня" рассказала, что обычно абоненту в случае несвоевременной оплаты комуслуг начисляется пеня в размере, который отмечается в договоре, но не превышает 0,01% от общей суммы долга за день просрочки. Общий размер пени не должен превышать 100% общей суммы долга.

Но с началом карантина эту норму изменило постановление Кабинета министров Украины. В частности, на период карантина и в течение 30 дней после него должникам за коммунальные услуги запрещено начислять штрафы, также в это время поставщик комуслуг не может перестать их предоставлять.

С другой стороны, подавать в суд на должника – это конституционное право поставщика ресурсов. В этом случае можно обратиться в суд с ходатайством о переносе рассмотрения дела из-за карантина.

Таким образом, в украинском законодательстве есть противоречащие друг другу законы. Но юристы подчеркивают, что нормативный акт, принятый позже, отменяет действие предыдущих.

Как сообщали Українськi Новини, задолженность киевлян за коммунальные услуги в марте составила 6 млрд гривен.

Верховная Рада запретила на период карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса COVID-19, и в течение 30 дней со дня его отмены начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги.

Ранее сообшалось о том, что субсидии не будут отменять при появлении задолженности за жилищно-коммунальные услуги.

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