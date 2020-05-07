Юристы посоветовали, как во время карантина украинцам избежать штрафов за коммуналку

В Украине продлили карантин, но с 11 мая разрешили некоторые его смягчения. При этом еще когда Кабмин отправил всю страну на вынужденный отдых, он принял решение не начислять штрафы и пеню за несвоевременную оплату коммунальных услуг. Однако к некоторым должникам все равно пытаются применить санкции.

Юрист Людмила Кукса в интервью изданию "Сегодня" рассказала, что обычно абоненту в случае несвоевременной оплаты комуслуг начисляется пеня в размере, который отмечается в договоре, но не превышает 0,01% от общей суммы долга за день просрочки. Общий размер пени не должен превышать 100% общей суммы долга.

Но с началом карантина эту норму изменило постановление Кабинета министров Украины. В частности, на период карантина и в течение 30 дней после него должникам за коммунальные услуги запрещено начислять штрафы, также в это время поставщик комуслуг не может перестать их предоставлять.

С другой стороны, подавать в суд на должника – это конституционное право поставщика ресурсов. В этом случае можно обратиться в суд с ходатайством о переносе рассмотрения дела из-за карантина.

Таким образом, в украинском законодательстве есть противоречащие друг другу законы. Но юристы подчеркивают, что нормативный акт, принятый позже, отменяет действие предыдущих.

Как сообщали Українськi Новини, задолженность киевлян за коммунальные услуги в марте составила 6 млрд гривен.

Верховная Рада запретила на период карантина или ограничительных мер, связанных с распространением коронавируса COVID-19, и в течение 30 дней со дня его отмены начисление и взыскание неустойки (штрафов, пени) за несвоевременное осуществление платежей за жилищно-коммунальные услуги.

Ранее сообшалось о том, что субсидии не будут отменять при появлении задолженности за жилищно-коммунальные услуги.