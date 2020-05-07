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07 мая 2020, четверг, 06:11 912
Общество 2020-05-07T06:30:01+03:00
Українські Новини
В Запорожье суд постановил, что огород – не общественное место. Маску можно не надевать

В Запорожье суд постановил, что огород – не общественное место. Маску можно не надевать

Кира Молчанова
Запорожская область, Карантин, решение суда, Смягчение карантина
Огород Фото: pixabay.com
Огород Фото: pixabay.com

На фоне ослабления карантина в Украине, суд в Мелитополе Запорожской области постановил, что люди не обязаны носить на огороде медицинские маски поскольку это – не общественное место. Об этом сообщает издание "Право".

Мелитопольский горрайонный суд Запорожской области постановил, что лица не обязаны носить маски на огороде, поскольку он не является общественным местом.

В решении суда указано, что административный протокол был составлен в отношении лица, которое находилось без маски на огороде за домом, расположенного на территории домовладения. Его действия квалифицированы по ст. 44-3 КУоАП как административное правонарушение.

В суде сослались на разъяснение Кабмина, в котором говорилось, что огород за домом – это часть домовладения, и общественным местом он не является, поэтому находиться без маски там можно. Это не попадает под запрет, установленный подпунктом 1 пункта 2 постановления КМУ №255 от 02.04.2020 года.

Как сообщали Українськi Новини, полиция не составляла административные протоколы, в том числе о нарушении правил карантина, в отношении предпринимателей, которые пикетировали Кабинет Министров с требованием ослабить карантин и дать возможность им работать с 1 мая.

Случай в Черновицкой области, когда суд отказался штрафовать мужчину за то, что тот находился на остановке без маски, оказался не единственным. Украинские суды массово отказываются выписывать штрафы в размере 17 тысяч гривен за нарушение карантина.

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