Google помогает не скучать дома и запустил 10-дневный марафон с самыми популярными дудлами последних лет

В компании Google решили помочь не скучать на карантине и заявили о том, что в течение десяти дней (начиная с 27 апреля) будут выпускать интерактивные дудлы последних лет. Об этом говорится в официальном сообщении компании. Популярные интерактивные дудлы Google запустил в виде антикарантинного марафона для тех, кто скучает дома. 28 апреля пользователи устроили соревнования по крикету с улитками. 29 апреля — уже попробовали создавать светомузыку. 30 апреля – учились игре на особом музыкальном инструменте — терменвоксе. 1 мая — прошла игра, где главными героями были садовые гномы. 2 мая —игра, в которой нужно помочь изобретателю теста для измерения остроты перцев избавиться от огня во рту с помощью мороженого. 3 мая — мексиканское бинго, в которое можно сыграть с друзьями по сети. 4 мая — игра, где нужно побеждать призраков с помощью рисунков. 5 мая — Сегодня игра посвящена зарождению хип-хопа и предлагает попробовать себя в роли диджея. 6 мая — классическая игра Pac-Man. Как сообщали Українські Новини, ранее в Google посвятили дудл всем, кто помогает во время пандемии коронавирусной инфекции.