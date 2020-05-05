Google помогает не скучать дома и запустил 10-дневный марафон с самыми популярными дудлами последних лет

В компании Google решили помочь не скучать на карантине и заявили о том, что в течение десяти дней (начиная с 27 апреля) будут выпускать интерактивные дудлы последних лет. Об этом говорится в официальном сообщении компании.

Популярные интерактивные дудлы Google запустил в виде антикарантинного марафона для тех, кто скучает дома.

28 апреля пользователи устроили соревнования по крикету с улитками.

29 апреля — уже попробовали создавать светомузыку.

30 апреля – учились игре на особом музыкальном инструменте — терменвоксе.

1 мая — прошла игра, где главными героями были садовые гномы.

2 мая —игра, в которой нужно помочь изобретателю теста для измерения остроты перцев избавиться от огня во рту с помощью мороженого.

3 мая — мексиканское бинго, в которое можно сыграть с друзьями по сети.

4 мая — игра, где нужно побеждать призраков с помощью рисунков.

5 мая — Сегодня игра посвящена зарождению хип-хопа и предлагает попробовать себя в роли диджея.

6 мая — классическая игра Pac-Man.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Google посвятили дудл всем, кто помогает во время пандемии коронавирусной инфекции.