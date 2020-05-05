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  • Google помогает не скучать дома и запустил 10-дневный марафон с самыми популярными дудлами последних лет
05 мая 2020, вторник, 09:51 149
Жизнь 2020-05-05T11:45:03+03:00
Українські Новини
Google помогает не скучать дома и запустил 10-дневный марафон с самыми популярными дудлами последних лет

Google помогает не скучать дома и запустил 10-дневный марафон с самыми популярными дудлами последних лет

Елизавета Кесельман
Google, Google-дудл, Марафон от Google
Дудл Google на 5 мая. Фото: Google
Дудл Google на 5 мая. Фото: Google

В компании Google решили помочь не скучать на карантине и заявили о том, что в течение десяти дней (начиная с 27 апреля) будут выпускать интерактивные дудлы последних лет. Об этом говорится в официальном сообщении компании. 

Популярные интерактивные дудлы Google запустил в виде антикарантинного марафона для тех, кто скучает дома.

  • 28 апреля пользователи устроили соревнования по крикету с улитками.
  • 29 апреля — уже попробовали создавать светомузыку.
  • 30 апреля – учились игре на особом музыкальном инструменте — терменвоксе.
  • 1 мая — прошла игра, где главными героями были садовые гномы.
  • 2 мая —игра, в которой нужно помочь изобретателю теста для измерения остроты перцев избавиться от огня во рту с помощью мороженого.
  • 3 мая — мексиканское бинго, в которое можно сыграть с друзьями по сети.
  • 4 мая — игра, где нужно побеждать призраков с помощью рисунков.
  • 5 мая — Сегодня игра посвящена зарождению хип-хопа и предлагает попробовать себя в роли диджея.
  • 6 мая — классическая игра Pac-Man.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Google посвятили дудл всем, кто помогает во время пандемии коронавирусной инфекции.

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